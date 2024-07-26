Глава Подольска Артамонов рассказал делегации ЛНР об организации торговли в округе

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО
Опытом развития сферы торговли, общественного питания и услуг на муниципальном уровне поделился с делегацией из ЛНР глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, встреча состоялась в рамках образовательной программы РАНХиГС «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень», сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
«Григорий Артамонов рассказал об эффективных форматах взаимодействия с бизнес-сообществом и об инструментарии для поддержки и развития предпринимательства. Глава округа также объяснил, на какую нормативно-правовую базу опирается торговля в Подмосковье и в частности в Подольске», — говорится в сообщении.Отмечается, что по итогам минувшего года округ Подольск вошёл в число лидеров региона по размещению мобильных торговых объектов и принял участие в XIX Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ».
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