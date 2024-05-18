В Пушкино проводят ремонтные работы подъездов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
В Правдинском замглавы округа Юлия Терёшина и уполномоченная главы Нина Ушакова проверили ход ремонта подъездов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В рамках пешего обхода был проверен ход ремонтных работ в одном из подъездов дома №33 на Степаньковском шоссе.
Все работы проводятся совместно с жителями, которые выбирают какие подъезды нуждаются в ремонте, выбирают цвета, дизайн и оформление входных групп.
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«Ремонт на объекте начался чуть более недели назад. Здесь покрасят стены, приведут в порядок вхожую группу, освежат перила и заменят окна, где это необходимо. Основной объём задач уже выполнен. В этом году в Правдинском УК «Квадрометр» планирует привести в порядок 11 подъездов, расположенных в многоквартирных домах посёлка», — подчеркнула техдиректор УК «Квадрометр» Елена Соловьёва.
Все работы проводятся совместно с жителями, которые выбирают какие подъезды нуждаются в ремонте, выбирают цвета, дизайн и оформление входных групп.
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Мира Полтева