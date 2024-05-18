Жителей Ивантеевки предупредили о новых способах мошенничества через телефон

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Ивантеевская Энергосбытовая Компания предупреждает своих абонентов об участившихся случаях телефонного мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Злоумышленники звонят жителям округа с предложением оформить льготу по оплате электроэнергии.
Стоит отметить, что оформить льготы по ЖКУ можно только в учреждениях соцзащиты населения по месту регистрации, в МФЦ и через ЕПГУ.
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«Злоумышленники представляются сотрудниками энергосбытовой компании и предлагают оформить льготы на оплату электроэнергии. При этом они настоятельно просят сообщить им персональные данные клиента: ИНН, СНИЛС, паспортные данные. <…> Сотрудники АО «ИЭК» не занимаются телефонным информированием о существующих мерах соцподдержки граждан, а сбор и обработку персональных данных осуществляют строго в рамках требований действующего законодательства РФ», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что оформить льготы по ЖКУ можно только в учреждениях соцзащиты населения по месту регистрации, в МФЦ и через ЕПГУ.
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Мира Полтева