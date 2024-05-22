В Пушкино врачи спасли молодого человека с гнойным отитом среднего уха

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Пушкино врачи спасли молодого человека, который едва не погиб из-за ватных палочек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Парень обратился в больницу хроническим заболевание и почти полной потерей слуха на одно ухо.
В настоящий момент пациент проходит амбулаторное лечение и готовится к следующей плановой операции.
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«В результате УЗИ- и КТ-диагностики наши подозрения подтвердились. Экстренно подготовили пациента к операции. Первым этапом выполнили дренированием всех ячеек полости среднего уха. Все промыли, вычистили. Вторым этапом вскрыли ложе сигмовидного синуса – там гной. После его удаления смогли подтвердить тромбоз. Тромб удалили вместе с паталогическим содержимым, рану ушили. Операция длилась 2,5 часа», — поделился заведующий ЛОР-отделением Богдан Кулешов.
В настоящий момент пациент проходит амбулаторное лечение и готовится к следующей плановой операции.
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Мира Полтева