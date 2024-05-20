Глава Пушкино Красноцветов обсудил с администрацией план ближайших работ в округе

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
На совещании под председательством губернатора Андрея Воробьёва в Пушкино подвели итоги работы за прошедшую неделю и обозначили перспективы на предстоящий период. ОБ этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В рамках совещания был поднять вопрос расселения жителей из аварийного жилья.
Также в округе продолжаются работы по подбору квартир для полной реализации программы переселения жителей из домов, признанных аварийными до 2017 года.
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«Согласно государственной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» переселению подлежит 61 многоквартирный дом общей площадью 25 920 кв. м, где проживают 1 617 человек. На сегодняшний день разрешение на ввод получили 3 жилых многоквартирных дома: в Пушкино, мкр-н. Мамонтовка, ул. Гоголевская и ул. Октябрьская, в Красноармейске на ул. Краснофлотская. В ближайшее время в МКД переедут жители аварийных домов», — подчеркнул глава округа Максим Красноцветов.
Также в округе продолжаются работы по подбору квартир для полной реализации программы переселения жителей из домов, признанных аварийными до 2017 года.
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Мира Полтева