Глава РАН связал кадровую проблему в науке с нежеланием сдавать ЕГЭ по физике

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Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников выразил мнение, что нехватка кадров в российской науке частично обусловлена уровнем школьного образования и нежеланием выпускников сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по точным наукам
В интервью РБК Красников отметил, что число сдающих ЕГЭ по физике значительно сократилось в последние годы, и что учащиеся всё чаще выбирают информатику вместо физики.
По его словам, в РАН настаивают на необходимости изменить эту тенденцию. Важно повысить престиж точных наук, таких как математика и физика.
Академик также предположил, что причиной непопулярности точных наук может быть качество подготовки преподавателей в учебных заведениях.
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По его словам, в РАН настаивают на необходимости изменить эту тенденцию. Важно повысить престиж точных наук, таких как математика и физика.
Академик также предположил, что причиной непопулярности точных наук может быть качество подготовки преподавателей в учебных заведениях.
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Артем Кузьмин