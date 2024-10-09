Главе Реутова провел встречу с учителями и родителями учеников строящейся школы

Фото: пресс-служба администрации г.о Реутов
Глава городского округа Реутов Филипп Науменко и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов встретились с учителями и родителями учеников строящейся школы в микрорайоне 10а, сообщает пресс-служба администрации городского округа Реутов.
Школа станет флагманской в городе и будет специализироваться на развитии информационных технологий. Родители и педагоги активно участвуют в процессе строительства, предлагая инновационные решения, такие как трансформируемые классы и спортивные залы с душевыми и лабораториями.
Среди родителей, участвующих в обсуждении, Нэлла Баранова, которая год назад участвовала в закладке капсулы фундамента школы и оставила отпечаток ладони своего сына на стене.
В настоящее время на школьной территории укладывают плитку, а внутренние помещения проходят этап отделки.
Здесь представители ведущих образовательных учреждений, специализирующихся в этой области, будут проводить занятия. Новая школа станет идеальной площадкой для реализации самых смелых и амбициозных задач.
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Среди родителей, участвующих в обсуждении, Нэлла Баранова, которая год назад участвовала в закладке капсулы фундамента школы и оставила отпечаток ладони своего сына на стене.
В настоящее время на школьной территории укладывают плитку, а внутренние помещения проходят этап отделки.
Здесь представители ведущих образовательных учреждений, специализирующихся в этой области, будут проводить занятия. Новая школа станет идеальной площадкой для реализации самых смелых и амбициозных задач.
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Дайана Хусинова