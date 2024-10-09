Заместитель главы округа Павловский Посад Филипп Ефанов провёл встречи с жителями

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Во время обхода территории Павловского Посада заместитель главы округа Филипп Ефанов вновь встретился с жителями дома № 1 на улице Вокзальной, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
«Месяц назад мы проводили встречу, где были обозначены вопросы жителей многоквартирного дома и сроки их решения. Сегодня мы видим новую детскую игровую площадку, установленную в рамках программы "Формирование современной комфортной городской среды", место "тихого" отдыха с малыми архитектурными формами. Безусловно двор преобразился. По просьбе жителей дополнительно установим несколько скамеек и детскую песочницу», — отметил Ефанов.Также по просьбам жителей Филипп Ефанов осмотрел детскую площадку на улице Вокзальной, дом 4, и пообщался с жильцами дома 59 на улице Фрунзе, которые выразили обеспокоенность по поводу модернизации ДИПа.
«По улице Вокзальной, дом 4 рассмотрим возможность модернизации детского игрового комплекса в будущем году. По улице Фрунзе, дом 59 проработаем с МБУ "Благоустройство" частичную замену элементов детской игровой площадки и замену резинового покрытия», — сообщил первый заместить главы округа.
Ответы на все интересующие вопросы можно получить по телефону Горячей линии Главы: 2-12-04.
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