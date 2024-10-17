Глава Реутова Науменко проверил ход капремонта многоквартирных домов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
Ход капитального ремонта трёх многоквартирных домов — №6 по улице Гагарина и №19А и 19Б на улице Победы — проверил глава городского округа Реутов Филипп Науменко, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На улице Победы строители заканчивают реконструкцию кровли. Оба дома здесь были построены в начале семидесятых годов прошлого века, кровля давно нуждалась в обновлении. Работы идут по графику, подрядчик обещает завершить их до конца октября», — написал Филипп Науменко в своем Telegram-канале.Отмечается, что дом №6 по улице Гагарина был построен в 1962 году, здесь тоже ремонтируют крышу, а также обновляют внешний и внутренний газопровод и устанавливают датчики загазованности. Кроме того, ведётся утепление и облицовка фасада. В планах также обновление входных групп. Закончить капремонт должны к 30 ноября.
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Лев Каштанов