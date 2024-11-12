В Реутове обсудили переход собственников жилья на электронное голосование

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Переход на электронное голосование собственников жилья стал главной темой оперативного совещания под руководством главы Реутов Филиппа Науменко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Внедрение этого способа обсуждается в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьёва. В Реутове в рамках пилотного проекта пять многоквартирных домов уже воспользовались платформой ГИС ЖКХ для проведения общего собрания собственников. Администрация ориентирует управляющие компании и жителей на то, чтобы перенимать положительный опыт», – говорится в сообщении.На совещании также рассмотрели благоустройство территории после реконструкции теплосетей. Работы завершены на Советской улице. Траншеи там закопаны, дороги и подходы к подъездам заасфальтированы. Планируется завоз грунта. После этого начнется обсуждение с жителями концепцию озеленения.
На улице Гагарина и проспекте Мира до завершения благоустройства остались считанные дни, отметил Науменко.
Кроме того, на совещании обсудили обеспечение жильём детей-сирот. В этом году план по этому вопросу в Реутове выполнен. Пять ребят уже получили возможность строить взрослую жизнь в отдельных квартирах. На следующий год планируется обеспечить собственным жильём ещё четыре ребёнка-сироты.
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Лора Луганская