В Реутове к Новому году установят 27 праздничных ёлок и откроют катки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
Катки, ледяные горки, а также 27 новогодних ёлок появится в подмосковном Реутове к главному зимнему празднику, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новогодние ёлки будут расположены по следующим адресам: Юбилейный проспект, дома №№16, 40, 48, 49, 53, 54, 55, 66, 72 и 78; улица Новая, дома №№6 и 18; Носовихинское шоссе, дома №№23, 25, 27, 37 и 43; улица Октября, дома №№18 30 и 52; улица Ленина, дом №15; Садовый проспект, дом №9; улица Академика Челомея, дом №9; улица Реутовских Ополченцев, дом №6; улица Мира, дом №22; улица Некрасова, дом №20; Транспортная улица, дом №27», — говорится в сообщении.Ледяные горки будут оборудованы у дома №2 по Юбилейному проспекту и у дома №20 по улице Некрасова. Кроме того, в городе будет функционировать восемь катков, самые большие — на территории Центрального парка.
Читайте также:
В Реутове пресекли незаконную продажу спиртного и табачных изделий
В Реутове определились победители детского чемпионата по картингу
В Реутове завершается ремонт в поликлиниках
Лев Каштанов