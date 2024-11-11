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В Реутове пресекли незаконную продажу спиртного и табачных изделий

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Реутове прошёл рейд по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Его провели сотрудники администрации, представители Минсельхозпрода и полицейские.


«В одном из продовольственных магазинов выявили торговлю слабоалкогольными напитками без регистрации в системе «Честный знак». Изъято более 500 бутылок пива и других напитков. В том же магазине зафиксировали продажу крепкого алкоголя без лицензии, а также табачными изделиями на расстоянии менее 100 м от образовательного учреждения. Продукция изъята», – уточнили в администрации.
Ранее предпринимателю уже разъясняли требования закона. Ему выдали уведомление о прекращении продажи алкогольной продукции, но он проигнорировал предупреждение. Теперь материалы о нарушении правил торговли передадут в суд

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В Германии убили украинского дальнобойщика во время спора о конфликте
Bild: в Германии убили украинского дальнобойщика во время спора о конфликте
11 ноября 2024, 19:00

Фото: iStock/picturesd

В Германии украинского дальнобойщика убили коллеги из других стран во время спора о конфликте на Украине. Об этом сообщает газета Bild.
По данным издания, все произошло вечером 9 ноября на юге Германии. Четверо дальнобойщиков из разных стран отдыхали на парковке для грузовиков у деревни Оберрот. Мужчины распивали алкогольные напитки и весело беседовали, пока речь не зашла об украинском конфликте. Тогда между водителями разгорелся спор, постепенно ссора переросла в драку, которая закончилась убийством 34-летнего украинца.

Полицейские задержали троих водителей. Выясняется, кто именно убил украинского дальнобойщика.

Ранее сообщалось, что в Германии увеличилось число уголовных преступлений, совершаемых беженцами из Украины и мигрантами. В 2023 году число подозреваемых в совершении преступлений мигрантов возросло на 25,1% в сравнении с 2022 годом. Большую часть преступлений совершили украинцы. На их долю также приходится 33,1% всех проживающих в Германии беженцев.

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#мужчины
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«Папа, не убивай маму»: тиран из Оренбургской области избавился от 3-летней дочери и жены, записывая их крики на диктофон
11 ноября 2024, 18:02

Фото: istockphoto/Pawel Kajak

12 ноября 2021 года в поселке Кваркино Оренбургской области произошла трагедия: 27-летний Александр Кузнецов убил свою жену и трёхлетнюю дочь. Жуткие моменты преступления, включая крики его близких, он записал на диктофон. О причинах и деталях этого ужасного инцидента расскажет «радио 1».

Зверское убийство


Однажды мама Анастасии Кузнецовой не смогла дозвониться до дочери. Зная о трудных отношениях девушки с мужем Александром Кузнецовым, она почувствовала тревогу и решила поехать к ней домой.

Когда женщина вошла в квартиру, её охватил ужас: на полу в крови лежали её дочь и трехлетняя внучка. Соседи, услышав крик, поспешили на помощь и вызвали полицию. Подозрения сразу пали на мужа Анастасии, которого удалось задержать всего через несколько часов после преступления в районе поселка Октябрьский, расположенного в 15 километрах от Кваркино. Убийца сразу признал свою вину.

Спасти Настю и её маленькую дочь было уже невозможно. Разъярённый муж сначала начал душить жену, а потом переключился на девочку.
«Чтобы она никому не досталась», — так позднее объяснит свои действия убийца.
В это время его жена пришла в себя, но Александр нанёс ей дополнительные тяжёлые ранения, от которых Анастасия скончалась.


Родила в 16


Анастасия и Александр познакомились, когда ей было 15 лет, а ему — 22. Но это не помешало их отношениям развиваться стремительно и уже в шестнадцать лет девушка забеременела. Она бросила учёбу колледже и решила полностью посвятить себя семье. Казалось, что все счастливы и всё складывается хорошо: Александр был очень рад тому, что теперь у него есть семья, так как сам он воспитывался в детском доме.

Всё окружение пары были потрясены случившимся, ведь Кузнецов регулярно публиковал фотографии жены и дочери в социальных сетях и снимал видео о своей счастливой семейной жизни.

Однако семейной жизнью наслаждался только Александр: Настя же хотела разводиться с мужчиной.

Чрезмерная ревность


По некоторым данным, у Александра якобы было психическое расстройство. Возможно, именно поэтому он не умел любить, не причиняя страданий своей жене.

Редкие приступы ревности постепенно стали постоянными, и Анастасия больше не могла такое терпеть. Она много раз пыталась объяснить мужу, что устала от его постоянного контроля и необоснованных подозрений, но всё было бесполезно. В итоге Настя забрала ребёнка и переехала к матери.

Из-за своей ревности, Александр заглянул телефон жены. Там он обнаружил то, чего так боялся: переписку Анастасии с другим мужчиной, с которым, судя по сообщениям, у неё была интимная связь. Вероятно, именно в тот момент в его голове возник план убийства.

В результате между супругами произошёл очередной скандал, который записался на диктофон. На записи слышно, как после громкой ссоры раздались звуки ударов и крик ребёнка.
«Ты мне сердце порвала. Убью тебя сейчас, убью её», — в ходе конфликта сказал Александр.
Трёхлетняя девочка попросила папу не убивать маму.
«Прости меня, дочь, когда-нибудь простишь», — произнес преступник.
Когда Анастасия очнулась, она начала умолять мужа остановиться. Было слышно, как девушка кричит: «Саша, не надо!!!». К сожалению, мужчину это не остановило.
«Ты не хотела нормально разойтись, спокойно», — произнес Кузнецов.
После этого он убил жену, но сразу после содеянного начал кричать, что не хотел, и стал просить прощения. Видимо, ему на глаза попался включенный на телефоне диктофон.

Исповедь убийцы


В посёлке Майский он обнаружил заброшенный дом и записал своё обращение.
«Я убил свою семью. Я никто, и никак меня не звать. Я за ними ухожу, всё. До свидания, всех любил, может быть. Убил потому, что не было к ней доверия. Она не захотела по-хорошему разойтись. Ни мне, ни родителям, ни одной семье, ни другой семье ничего не достанется», — сообщил преступник.
Затем он позвонил своей маме и во всём сознался.

Александр Кузнецов (Фото: СУ СК России по Оренбургской области)

Суд приговорил Александра к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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#тюрьма
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Тело девушки, спрятанное в спортивную сумку, нашли в канаве Ленобласти
11 ноября 2024, 16:37

Фото: iStock/Motortion

Под Всеволожском в Ленинградской области во время субботника обнаружили тело девушки в спортивной сумке, завёрнутое в леопардовую ткань. Оно пролежало там около года. Об этом пишет Shot.
По данным издания, тело нашли у СНТ «Уткина заводь». Останки были укутаны в леопардовую ткань и помещены в спортивную сумку. На руке девушки было золотое кольцо с драгоценными камнями. На место сразу вызвали полицию.

В настоящее время СК возбудил уголовное дело об убийстве. Следователи пытаются установить личность девушки. По предварительным данным, тело пролежало там не менее года.

Ранее сообщалось, что во время ремонта магазина в Красносельском районе Санкт-Петербурга рабочие нашли человеческие останки. Человеческие кости нашли во время демонтажа пола в помещении подвала магазина на проспекте Ветеранов — он не работает уже около года. Местные жители отмечали, что он закрылся без причины.


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Девушке выстрелили в шею на квесте «Последняя экскурсия» в Москве
11 ноября 2024, 16:06

Фото: iStock/ipopba

Работник квеста «Последняя экскурсия» в Москве выстрелил из охолощённого пистолета в шею посетительнице. Девушку отвезли в больницу. Об этом пишет Baza.
По данным издания, 19-летняя Полина приехала в Измайлово на квест «Последняя экскурсия» из Химок. В одной из сцен актёр в упор выстрелил из охолощённого пистолета в шею Полины.

Мероприятие сразу остановили, а пострадавшую девушку отвезли в больницу. Врачи диагностировали у нее ожог и травму шеи. Опасности для жизни посетительницы нет. Ее отправили лечиться домой.

Владелица квеста рассказала полицейским, что сотрудникам нельзя было оружие, однако актёр Влад Ивахненко работал в этом шоу всего месяц. Откуда взялось оружие, женщина не знает.

В настоящее время полиция проводит проверку, выясняется, безопасен ли квест для посетителей.

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#психиатр
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На супругу экс-главы Верховного суда Чечни завели новое дело
Следователи открыли дело на Зарему Мусаеву о дезорганизации в ИК
11 ноября 2024, 16:01

Фото: istockphoto/Akintevs

Уголовное дело о дезорганизации в колонии завели на Зарему Мусаеву, которая является женой экс-главы Верховного суда Чеченской республики Сайди Янгкулбаева и отбывает наказание. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, новости».
В конце октября Мусаеву допрашивали, когда она якобы напала на сотрудника ФСИН, который ежедневно сопровождает ее в больницу. Осужденная обвинения отвергает, поскольку передвигается с тростью и физически не могла совершить нападение.

Мусаева болеет сахарным диабетом второго типа, ее судили по статье о насилии в отношении представителя власти. Весной ей смягчили приговор до четырех лет и девяти месяцев колонии-поселения.

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Мошенники развели мать погибшего бойца СВО на 9 млн рублей

Стало известно, где сейчас находится осужденный за убийство жены Бишимбаев
#мир
#россия
#чечня
#суд
#уголовное дело
#новости
#следствие
#криминал
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Мошенники развели мать погибшего бойца СВО на 9 млн рублей
Мать погибшего бойца СВО из Подмосковья перевела мошенникам 9 млн рублей
11 ноября 2024, 15:34

Фото: iStock/Diy13

В Подмосковье мать погибшего бойца спецоперации перечислила мошенникам девять миллионов рублей, которые получила после смерти сына. Об этом пишет Baza.
По данным издания, 67-летняя Тамара работает уборщицей в Подмосковье. Ее сын погиб в зоне спецоперации, после чего она получила 10 миллионов рублей.

Мошенники начали звонить женщине в сентябре. Они представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и силовиками из ФСБ. Злоумышленники убедили пенсионерку в том, что ее деньги находятся под угрозой и их необходимо перевести на «безопасный счёт».

Так, напуганная Тамара перевела мошенникам девять миллионов 50 тысяч рублей за две недели. Позже она рассказала следователям, что впервые слышит о подобном виде мошенничества.

Ранее «Радио 1» рассказывало о мошеннических схемах, а также объясняло, как вычислить злоумышленников и не попасться на их удочку.


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#квартиры
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#счёт
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Стало известно, где сейчас находится осужденный за убийство жены Бишимбаев
Осужденного за убийство жены Бишимбаева перевели в другую колонию
11 ноября 2024, 15:09

Фото: istockphoto/OlFedv

Осужденного за убийство супруги экс-министра Куандыка Бишимбаева перевели в другую колонию, сообщило издание Tengrinews. По данным источника, бывшего чиновника отправили отбывать наказание в учреждение максимальной безопасности, расположенное в Степногорске.
«Он находится в таких же условиях, как и все. В обычных условиях, никаких привилегий нет», — сказал источник.

Он добавил, что слухи об исчезновении Бишимбаева распространили намеренно.

Перед этим казахстанские СМИ написали, что Бишимбаев пропал. В мае присяжные признали его виновным в убийстве жены, суд назначил Бишимбаеву 24 года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае, упав в лужу, утонула двухлетняя девочка.

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#мир
#казахстан
#новости
#криминал
#тюрьма
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В США опознали туриста, погибшего в результате инсценированного нападения медведя
В США опознали жертву инсценированного убийства в Теллико Плейнс
11 ноября 2024, 15:04

Фото: iStock/JNevitt

Полиция округа Монро в Теннесси раскрыла детали дела об убийстве туриста, которого якобы растерзал медведь. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что мужчину убил тот, кто звонил с сообщением о происшествии в полицию, передает CBS News.
18 октября в офис шерифа округа Монро в Теннесси поступил звонок. Звонивший представился Брэндоном Андраде и сообщил, что он упал со скалы, когда убегал от медведя. Кода полицейские прибыли на место, было обнаружено истерзанное тело мужчины. При нем были найдены документы на имя звонившего. После осмотра места происшествия, детективы выяснили, что жертва — не Андраде, а найденные документы были украдены.

Экспертиза трупа подтвердила, что что смерть наступила не по причине нападения дикого животного, а являлась насильственной. Жертвой оказался 34-летний Стивен Дуглас Ллойд из Ноксвилла. Офис шерифа подозревает в умышленном убийстве Николаса Уэйн Хэмлетта.

«Офис шерифа округа Монро полагает, что в какой-то момент перед смертью Гамлет встретился с Ллойдом, «подружился с ним и заманил его в лесистую местность, чтобы лишить Стивена жизни и его личности», — пишет CBS News

У подозреваемого имеются психические расстройства и ранее он уже был судим. Расследование продолжается, полицейские округа Монро совместно с ФБР ведут поиски убийцы.

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Двухлетний ребенок утонул в луже в Алтайском крае
11 ноября 2024, 14:52

Фото: istockphoto/Petra Richli

Двухлетняя девочка упала в лужу и захлебнулась в Алтайском крае, проинформировали в региональном СУ СК РФ. Уточняется, что в минувшую пятницу, 8 ноября, в одном из населенных пунктов малышка гуляла без контроля со стороны взрослых. Она вышла за пределы двора, и упав, не смогла выбраться самостоятельно.
«В бессознательном состоянии ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, однако, несмотря на реанимационные мероприятия, скончался», — добавили в ведомстве.
Начато уголовное производство по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался 17-летний юноша после того, как съел морской деликатес в ресторане.

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#мир
#россия
#дети
#смерть
#новости
#алтайский край
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