В Реутове пресекли незаконную продажу спиртного и табачных изделий

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
В Реутове прошёл рейд по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Его провели сотрудники администрации, представители Минсельхозпрода и полицейские.
«В одном из продовольственных магазинов выявили торговлю слабоалкогольными напитками без регистрации в системе «Честный знак». Изъято более 500 бутылок пива и других напитков. В том же магазине зафиксировали продажу крепкого алкоголя без лицензии, а также табачными изделиями на расстоянии менее 100 м от образовательного учреждения. Продукция изъята», – уточнили в администрации.Ранее предпринимателю уже разъясняли требования закона. Ему выдали уведомление о прекращении продажи алкогольной продукции, но он проигнорировал предупреждение. Теперь материалы о нарушении правил торговли передадут в суд
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Лора Луганская