Глава Реутова Науменко встретился со студентами МГТУ им. Баумана

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
Встречу со студентами аэрокосмического факультета МГТУ им. Баумана провёл глава городского округа Реутов Филипп Науменко, в мероприятии также принял участие директор военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» Александр Леонов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Считаю такие встречи крайне полезными как для руководства предприятия и города, так и для молодежи. Ответили на вопросы студентов, обсудили важные для них темы. Разговор получился живым и заинтересованным», — написал по итогам мероприятия Филипп Науменко в своем Telegram-канале.В администрации отметили, что МГТУ им. Баумана считается главной площадкой для подготовки высококвалифицированных кадров для ВПК «НПО машиностроения», являющейся градообразующим предприятием Реутова.
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