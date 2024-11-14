Реутовские школьники смастерили более ста кормушек

Фото: пресс-служба администрации г.о. Руетов
Более 100 кормушек сделали ученики реутовской школы №3 в рамках экологической акции «Покорми птиц зимой», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Кормушки ребята повесили во дворе своей школы. А перед этим для них провели специальный урок, на котором рассказали, какие виды птиц можно встретить зимой в Подмосковье, а также чем можно, а чем нельзя подкармливать пернатых.
Она добавила, что с каждым годом участие в экологической акции принимает всё больше ребят.
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«Первый триместр учебного года в нашей школе посвящен теме экологии. В течение нескольких недель мы проводили экологические конкурсы и квесты, а сегодня вышли с учениками начальной школы на улицу, чтобы накормить птиц», — рассказала директор школы Ирина Смирнова.
Она добавила, что с каждым годом участие в экологической акции принимает всё больше ребят.
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Лев Каштанов