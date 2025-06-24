Глава РФПИ Кирилл Дмитриев внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который ранее принимал участие в переговорах с Украиной, внесен в базу сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.



«Согласно опубликованным данным, Дмитриев был добавлен в список за "финансирование России" и «участие в информационных операциях против Украины», — говорится в сообщении.

Дмитриев был внесен в базу украинского сайта еще в 2020 году. После этого информация о нем регулярно обновлялась.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещаются информация о лицах, которые якобы угрожают безопасности Украины. Под данные требования уже попали ряд артистов, посещавших Крым и Донбасс. К тому же на «Миротворце» размещены граждане, критиковавшие власти Украины.
Иван Мусатов

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