Западные союзники вряд ли предложат Киеву новую военную помощь на саммите НАТО
Западные союзники вряд ли предложат Киеву новую военную помощь на саммите НАТО, тем самым оставив Владимира Зеленского без поддержки. Об этом сообщает Politico.
«Украина, скорее всего, получит гораздо более прохладный прием на саммите НАТО в этом году», — передает издание.
В сообщении говорится, что скорее всего Владимир Зеленский вернется с саммита без привычных ему обещаний о поддержке. К примеру США вряд ли предоставят Киеву очередной пакет военной помощи. При этом у ВСУ заканчиваются ранее отпрвленное ему оружие.