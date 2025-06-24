Обломки дрона ВСУ упали на многоэтажку в подмосковном Красногорске
Обломки украинского беспилотника упали на многоэтажку в Красногорске в Московской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Обломки сбитого ВСУшного беспилотника попали в многоэтажку в Красногорске в Московской области. Жители сообщают о вспыхнувшем пожаре», — сообщает telegram-канал.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитии двух беспилотников на подлете к столице. На фоне этого в аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.