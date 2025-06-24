Собянин: два дрона было уничтожено на подлете к Москве
Два вражеских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве. Об этом сообщи мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет глава города в своем telegram-канале.
Первое сообщение об уничтожении дрона Собянин опубликовал в 2:00 по московскому времени. Спустя 10 минут появилась информация о сбитии еще одного беспилотника. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
На фоне этого стало известно о введении ограничений на работу аэропортов Внуково и Домодедово. Воздушные гавани не принимают и не выпускают воздушные судна.