Рэпер Pharaoh и московский лейбл урегулировали спор до суда

20 ноября 2025, 14:39

Фото: iStock/AMilkin

Музыкальный лейбл S&P Digital и компания рэпера Pharaoh (Глеб Голубин – настоящее имя) «Культ Исиды» урегулировали конфликт в Арбитражном суде столицы. Об этом пишет «Постньюс».





По данным издания, стороны обратились в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения, которое судья удовлетворил.





«Изначально лейбл требовал с ответчика 20 млн руб. штрафов по двум лицензионным договорам от 2022 года, а также хотел обязать компанию рэпера подписать дополнительные приложения и передать экземпляры произведений», — говорится в материале.