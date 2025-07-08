Глава Росаккредитации подал в отставку из-за скандала с липовыми техосмотрами

08 июля 2025, 10:31

Скрыпник подал в отставку после критики руководства

Назарий Скрыпник ( РИА Новости / Александр Кряжев )

Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник подал в отставку после жесткой дисциплинарки от министра экономического развития Максима Решетникова. Об этом сообщает Mash.