Глава Росаккредитации подал в отставку из-за скандала с липовыми техосмотрами

Скрыпник подал в отставку после критики руководства
Назарий Скрыпник ( РИА Новости / Александр Кряжев )

Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник подал в отставку после жесткой дисциплинарки от министра экономического развития Максима Решетникова. Об этом сообщает Mash.



Причиной стал скандал с автолабораториями, выдававшими липовые свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) даже без осмотра автомобиля. «Безопасными» признавали даже разбитые машины.

За «осмотр» брали 30-40 тысяч рублей. По данным телеграм-канала, Скрыпник написал заявление и ушел в отпуск, а затем объявил об отставке. Мужчина отказался комментировать ситуацию.

Виктория Иванченко

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