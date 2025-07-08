Глава Росаккредитации подал в отставку из-за скандала с липовыми техосмотрами
Скрыпник подал в отставку после критики руководства
Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник подал в отставку после жесткой дисциплинарки от министра экономического развития Максима Решетникова. Об этом сообщает Mash.
Причиной стал скандал с автолабораториями, выдававшими липовые свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) даже без осмотра автомобиля. «Безопасными» признавали даже разбитые машины.
За «осмотр» брали 30-40 тысяч рублей. По данным телеграм-канала, Скрыпник написал заявление и ушел в отпуск, а затем объявил об отставке. Мужчина отказался комментировать ситуацию.
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