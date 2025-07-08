Миронов: размер МРОТ необходимо увеличить до 60 тысяч рублей
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Совершенно очевидно, что МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума. По нашим расчетам, уже сейчас минимальный размер оплаты труда должен быть в три раза выше, чем он есть, — не ниже 60 тыс. рублей», — заявил Миронов.
К 2030 году по поручению президента РФ Владимира Путина размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей. На данный момент размер минимальной оплаты труда находится на уровне 22,4 тысяч. Как отметил Миронов, этого не достаточно в современных реалиях.