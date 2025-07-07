Маргарита Симоньян поздравила Захара Прилепина с юбилеем
Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поздравила с юбилеем писателя Захара Прилепина. Соответствующий пост журналистка опубликовала в своём Telegram-канале.
«Русскому человеку себя не жалко: это главная его черта» – «Обитель». Настоящего русского человека, искреннего, честного, мощного, бесстрашного, талантливого, которому точно себя не жалко и который столько раз это доказывал, Захара Прилепина с юбилеем! Будь, пожалуйста, здоров и счастлив», – обратилась к писателю Симоньян.В понедельник, 7 июля, Захару Прилепину исполнилось 50 лет. В предпраздничном интервью MK.ru писатель признался, что не любит праздновать свои дни рождения, поэтому не запланировал пышного празднества.