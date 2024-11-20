Глава Росгвардии Подмосковья Зоров поздравил с Днём ветерана войск правопорядка

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Ветеранов войск правопорядка поздравил с профессиональным праздником начальник Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Пётр Зоров, сообщает пресс-служба ведомства.
«От всего сердца поздравляю вас с Днем ветерана войск правопорядка! Ваши заслуги, бесценный опыт и мудрость являются тем столпом, на котором строится современная история Росгвардии. Оставаясь в строю, вы и сегодня продолжаете верно служить Отечеству, внося свой вклад в становление нового поколения сотрудников и военнослужащих ведомства», — сказал Пётр Зоров.Он также добавил, что подмосковная организация ветеранов войск правопорядка признана одной из лучших в Центральном округе Росгвардии, и отметил заслуги организации в патриотической и воспитательной работе.
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