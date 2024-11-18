Полиция и СОБР Росгвардии задержали четверых грабителей в Москве

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Сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали четверых мужчин. Они подозреваются в совершении противоправных действий в отношении местной жительницы.
Правоохранители установили, что группа лиц, находясь в одном из домов на улице Островитянова напала на 39-летнюю женщину в тот момент, когда она выходила из своей квартиры. Угрожая предметом, внешне похожим на пистолет, злоумышленники похитили у гражданки 200 тысяч рублей и скрылись.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам были задержаны четверо приезжих мужчин в возрасте от 27 до 36 лет. Была установлена причастность подозреваемых к ещё двум таким же преступлениям. Возбуждено уголовное дело.
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Александр Бойцов