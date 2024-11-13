В Москве росгвардейцы задержали таксиста, объявленного в федеральный розыск

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за совершенное преступление. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, экипаж Росгвардии получил информацию об автомобиле такси, движущемся по Варшавскому шоссе, за рулем которого находился мужчина, объявленный в федеральный розыск за совершенное преступление.
Тогда силовики оперативно прибыли по указанному адресу и после кратковременной погони остановили такси. Водителя задержали. Им оказался 33-летний приезжий, который пытался скрыться в Москве от правосудия за преступление в другом городе. Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
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