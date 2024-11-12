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Росгвардейцы остановили в спальном районе Подмосковья машину с подростком за рулём

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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В спальном районе Подмосковья остановили машину с подростком за рулём
Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии остановили автомобиль, которым управлял подросток. Инцидент произошёл в посёлке Дрожжино, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Патрулировавший улицы экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на каршеринговую машину, за рулём которой находился несовершеннолетний. На требования прекратить движение водитель не реагировал. При этом он превышал разрешенную во дворах скорость и пытался уйти от преследования. Росгвардейцы безопасно блокировали автомобиль», – говорится в сообщении.


Как выяснилось, в салоне находились трое подростков, а водителем оказался 14-летний школьник. Правонарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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#безопасность
Против осквернившего мемориал литовца в Курской области возбудили уголовное дело
СК: против осквернившего мемориал активиста из Литвы под Курском открыли дело
12 ноября 2024, 19:59

Фото: istockphoto/artolympic

Уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об оправдании терроризма, завели на осквернившего мемориал в Курской области гражданина Литвы, проинформировали в Следкоме. Известно, что подозреваемого зовут Вальдас Барткявичюс.
«Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.354.1 УК РФ, пп. «а,б» ч.2 ст.243.4 УК РФ, ч.1 ст.205.2 УК РФ (реабилитация нацизма; повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичное оправдание терроризма)», — добавили в СК.
Помимо этого, следователи устанавливают, где сейчас находится фигурант и соучастники. Позже Барткявичюса объявят в международный розыск. В суд будет направлено ходатайство о заочном заключении под стражу.

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В Петербурге диверсант пытался поджечь авиатехнику на военном заводе

Последний задержанный в Сухуме оппозиционер выпущен из СИЗО
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#новости
#криминал
#уголовное дело
#следственный комитет
#памятники
#литва
#активисты
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В Петербурге диверсант пытался поджечь авиатехнику на военном заводе
12 ноября 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

В Санкт-Петербурге сотрудники силовых органов задержали 20-летнего местного жителя. Он пытался поджечь авиационную технику на одном из предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных в Северной столице.
Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах. По информации источника, задержанному 20-лет, прежде он работал курьером в одной из торговых сетей. В поисках лёгких денег он сам обратился к украинским спецслужбам и предложил за вознаграждение совершать диверсии на объектах российского военно-промышленного комплекса.

Кураторы с украинской стороны дали ему задание поджечь авиационную технику на военном заводе. Молодой человек попытался привлечь к исполнению диверсии двух местных жителей, но был задержан. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ — диверсия и склонение к диверсии. По ним он совокупно может получить столько же, сколько уже прожил — до 20 лет лишения свободы.

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#рф
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В Молдавии нашли еще один дрон
Полиция в Молдове сообщила об обнаружении еще одного дрона
12 ноября 2024, 19:08

Фото: istockphoto/NatureNow

Еще один дрон обнаружили молдавские полицейские в восточной части республики в районе Криуляны, проинформировали в Telegram-канале ведомства.
«Национальная полиция сообщает, что час назад полицейские в районе Криуляны получили сообщение об обнаружении дрона на окраине города Кошерница. Информация была немедленно передана компетентным органам, а в район падения дрона был ограничен доступ граждан», — сказано в публикации.

На месте обнаружения беспилотника находятся все необходимые специалисты, эксперты проведут комплексное изучение аппарата.

Ранее сообщалось, чем опасен дрон «Орлан-10» и каковы его возможности.

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#мир
#молдавия
#полиция
#дрон
#новости
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Последствия обстрела летевшего в США пассажирского лайнера сняли на видео
NBC News показал кадры из обстрелянного на Гаити самолета Spirit Airlines
12 ноября 2024, 18:54

Фото: istockphoto/aapsky

Кадры из обстрелянного лайнера, летевшего в США, показали журналисты телеканала NBC News. На видео заметны следы от пуль на полках для багажа в салоне самолета.
Источник проинформировал, что вооруженная группа начала стрелять по воздушному судну в минувший понедельник, 11 ноября, при приземлении в Порт-о-Пренсе. Пилоты полетели в Доминикану и сели там.

Уточняется, что один бортпроводник был ранен, им сейчас занимаются медики. Пострадал ли кто-то из пассажиров, неизвестно.

Ранее сообщалось об инциденте в Гонконге, где автобус сломал самолетное крыло. Известно, что крылатая машина готовилась взлетать, когда ее задели. В результате произошедшего рейс отложили на семь часов.

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#мир
#сша
#самолет
#обстрел
#новости
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Последний задержанный в Сухуме оппозиционер выпущен из СИЗО
12 ноября 2024, 17:58

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Последний задержанный в Сухуме в понедельник, 11 ноября, абхазский оппозиционер Алмасхан Ардзинба отпущен из изолятора, пишет РИА Новости, ссылаясь на корреспондента.
Пятерых человек задержали накануне в результате потасовки у здания парламента. Кроме того, задержания проводились силовиками и во вторник. В ответ протестующие перекрыли мосты на въезд в город.

Перед этим сообщалось, что силовики разблокировали движение по Кодорскому мосту. Источник среди оппозиционеров подчеркнул, что во второй раз приостановить движение не вышло, поскольку инициатива была перехвачена силовыми структурами.

Протесты в Абхазии связаны с межправительственным соглашением «Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия» и принятым законом «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов».

Оппозиционеры считают, что речь идет о продаже РФ апартаментов в Абхазии.

Ранее сообщалось, кто избил учительницу на глазах у детей в Подмосковье.

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#мир
#абхазия
#протесты
#оппозиция
#задержание
#сизо
#новости
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Отправилась на вулкан одна: москвичка улетела с мужем на Бали и пропала при странных обстоятельствах, подробности
12 ноября 2024, 17:45

Александра Мордовина (Фото: соцсети)

В конце августа 44-летняя россиянка пропала на острове Ломбок (Индонезия). Женщина в одиночку отправилась на вулкан Ринджани и больше не вышла на связь.

День рождения на вулкане


Александра Мордовина переехала на остров Бали со своим мужем. В последнее время отношения между супругами не складывались и пара уже не жила вместе. В сентябре Александра планировала вернуться в Москву, но 29 августа женщина захотела отпраздновать свой день рождения по-особенному, покорив вулкан. Москвичка без согласования с местными властями отправилась на вершину высотой в 3726 метров.

Восхождение в одиночестве


29 августа родные звонили Александре, чтобы поздравить с днем рождения. В разговоре она рассказала о восхождении, а так же добавила, что на месте плохая связь и обещала позвонить через пару дней. С того момента ее телефон не отвечал. В путешествие именинница отправлялась в полном одиночестве. Маршрут на вершину очень сложный и подъем разрешен только в сопровождении гида по предварительной заявке. Родственники даже подумать не могли, что Александра может отправиться одна.

Поиски по диким местам


После того, как через пару дней женщина не вышла на связь, родственники обратились в консульство РФ в Индонезии. Поисковая операция с участием представителей местной полиции началась 12 сентября, позднее к поискам присоединились волонтеры, которым семья платила деньги за работу. По данным местных СМИ, муж не принимал участия в поисках Александры. Адвокатом семьи направлено ходатайство местным правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на бездействие бывшего мужа Мордовиной в связи с ее исчезновением.

Поиски Москвички завершились в середине октября. Единственной возможностью для её выживания могло быть то, что она смогла укрыться в одной из деревень на вулкане. Эти места очень удалённые, местные жители, включая стариков и монахов, не склонны общаться с посторонними и избегают контактов с внешним миром. Поисковики в эти населённые пункты не заходили. Александра Мордовина еще не объявлена без вести пропавшей и ее родные питают надежду, что ей удалось выжить.

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#поисковики
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В детском доме Забайкалья подростки изнасиловали шестилетнего мальчика
12 ноября 2024, 17:16

Фото: istockphoto / spukkato

В Забайкальском крае в детском доме два подростка изнасиловали шестилетнего мальчика, сообщает портал Chita.ru со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
По информации издания, инцидент произошел несколько месяцев назад. Один из источников отметил, что после случившегося мальчику понадобилась медицинская помощь.

Стоит отметить, что директор детского дома отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу.

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#забайкальский край
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В Ставропольском детском саду малышей бьют электрошокером
12 ноября 2024, 17:13

Фото: istockphoto / ChiccoDodiFC

Жительница города Лермонтов в Ставропольском крае обвинила воспитателей детского сада в использовании электрошокового устройства против её ребёнка. Об этом она рассказала изданию «Блокнот».
Женщина сообщила, что её сын успешно адаптировался к детскому саду, но внезапно начал проявлять излишнюю пугливость и страдать от бессонницы.

На спине ребёнка взволнованная мама обнаружила следы ожогов. Воспитатели объяснили их происхождение случайностью.

Мать решила сделать перерыв, но после того, как её ребёнок вернулся в детский сад в сентябре, она заметила на его теле новые подозрительные следы. Родители мальчика подали заявление в полицию.

Экспертиза показала, что травмы действительно были вызваны электрическим прибором, возможно, электрошокером. Однако следователи решили не возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.

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#ребёнок
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#травмы
#воспитатели
#заявление
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Мытищинские росгвардейцы задержали похитителей товаров с маркетплейсов
12 ноября 2024, 17:03

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Подмосковные росгвардейцы задержали в Мытищах подозреваемых в серии мошенничеств. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Сотрудники ОМОН «Пересвет» вместе с полицейскими задержали в Мытищах четверых выходцев с Украины, которые подозреваются в хищении товаров с использованием уязвимости в приложении маркетплейса. Криминальную схему разработали двое мужчин и две женщины. На сайте виртуального магазина они создали несколько личных кабинетов вымышленных людей для заказа дорогостоящей техники», – говорится в сообщении.
Зная, что между доставкой товара и загрузкой информации об этом проходит некоторое время, аферисты после получения посылки сразу отменяли покупку и получали обратно внесённую предоплату.
«Незаконно полученный товар подозреваемые сбывали. Ущерб от действий злоумышленников составил более 9 млн рублей», – добавили в подмосковной Росгвардии.
Предполагаемых преступников задержали по местам проживания. В ходе обысков у них обнаружили часть похищенной техники.


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#подмосковье
#московская область
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