Росгвардейцы остановили в спальном районе Подмосковья машину с подростком за рулём

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
В спальном районе Подмосковья остановили машину с подростком за рулём
Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии остановили автомобиль, которым управлял подросток. Инцидент произошёл в посёлке Дрожжино, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Как выяснилось, в салоне находились трое подростков, а водителем оказался 14-летний школьник. Правонарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
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«Патрулировавший улицы экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на каршеринговую машину, за рулём которой находился несовершеннолетний. На требования прекратить движение водитель не реагировал. При этом он превышал разрешенную во дворах скорость и пытался уйти от преследования. Росгвардейцы безопасно блокировали автомобиль», – говорится в сообщении.
Как выяснилось, в салоне находились трое подростков, а водителем оказался 14-летний школьник. Правонарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
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Лора Луганская