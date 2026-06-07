Популярную утреннюю привычку назвали разрушающей ЖКТ

07 июня 2026, 18:57

Терапевт Фургал: Употребление холодной воды натощак может вызвать спазм желудка

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Употребление холодной воды натощак нарушает пищеварение и вредит желудку. Об этом в беседе с ТАСС сообщила врач-терапевт Анна Фургал.