Популярную утреннюю привычку назвали разрушающей ЖКТ
Употребление холодной воды натощак нарушает пищеварение и вредит желудку. Об этом в беседе с ТАСС сообщила врач-терапевт Анна Фургал.
Фургал предупредила, что пить холодную воду до завтрака вредно для пищеварения, поскольку она может вызвать спазм. Организм тратит дополнительные ресурсы на её нагревание, что нарушает процесс пищеварения, отметила врач.
По её словам, регулярное употребление холодной воды утром может также повредить зубную эмаль. Терапевт посоветовала после пробуждения пить воду комнатной температуры или слегка подогретую до 40 градусов. Для здоровья также полезны некрепкий зелёный или чёрный чай, травяные настои и компот из сухофруктов.
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