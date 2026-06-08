В Британии мужчине доставили по почте журнал о воспитании детей с опозданием на 19 лет
Житель Великобритании получил по почте журнал о воспитании детей с опозданием на 19 лет. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
Писатель-фантаст Пол Эдвардс из города Честер заказал новый выпуск «Mother & Baby» в 2007 году, когда его дочери было полтора года, а жена ждала сына. Однако доставка не прибыла в срок. Сейчас детям Эдвардса уже исполнилось 18 и 20 лет, они учатся в университете.
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Пятого июня этого года британец обнаружил в своём почтовом ящике тот самый «затерявшийся в пути» журнал. Вместе с ним Королевская почта (Royal Mail) оставила записку с извинениями за доставленные неудобства.
Сам мужчина пошутил, что его дети давно выросли и уже даже покинули дом, поэтому от советов по воспитанию толку больше нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что в США военные приняли воздушный шар бойскаутов за НЛО и сбили его ракетой стоимостью 500 тысяч долларов. «Опасный объект» оказался частью исследовательского проекта и даже успел облететь планету несколько раз перед тем, как его уничтожили американцы.