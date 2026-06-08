В Британии мужчине доставили по почте журнал о воспитании детей с опозданием на 19 лет

08 июня 2026, 04:56

Фото: iStock/nevenmn

Житель Великобритании получил по почте журнал о воспитании детей с опозданием на 19 лет. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.





Писатель-фантаст Пол Эдвардс из города Честер заказал новый выпуск «Mother & Baby» в 2007 году, когда его дочери было полтора года, а жена ждала сына. Однако доставка не прибыла в срок. Сейчас детям Эдвардса уже исполнилось 18 и 20 лет, они учатся в университете.



