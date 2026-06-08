В ДТП с тремя машинами в Новосибирской области один человек погиб, четверо пострадали
ДТП с тремя машинами случилось в Новосибирской области. В результате аварии погиб один человек, ещё четверо пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Трагический инцидент произошел на 1 150 километре автодороги Р-254 «Иртыш» в Чулымском районе. Водитель Volkswagen Jetta 1984 года рождения, двигаясь со стороны Омска, при обгоне выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением водителя 2009 года рождения, у которого не было прав. После этого Volkswagen врезался в попутный грузовик MAN.
Водителя ВАЗа экстренно госпитализировали, однако спасти мужчину не удалось — он скончался. В машине погибшего находилось два человека, их вместе с водителем и пассажиром Volkswagen доставили в больницу.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Доминиканской Республике самолёт взорвался и полностью сгорел после падения, когда пытался совершить экстренную посадку. Лайнер начал сильно подпрыгивать на взлётно-посадочной полосе, затем у него оторвались двигатели, и раздался мощный хлопок.
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