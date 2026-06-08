В ДТП с тремя машинами в Новосибирской области один человек погиб, четверо пострадали

08 июня 2026, 03:43

Фото: iStock/z1b

ДТП с тремя машинами случилось в Новосибирской области. В результате аварии погиб один человек, ещё четверо пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.