Глава Роспотребнадзора Музаев назвал число нарушений на ЕГЭ, выявленных нейросетью

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В 2023 году с помощью искусственного интеллекта (ИИ) было выявлено 457 различных нарушений во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Анзор Музаев.
Глава Роспотребнадзора также уточнил, что система способна анализировать почерки, выявляет нарушителей в аудитории, фиксирует использование шпаргалок или телефонов. Музаев отметил, что в нынешнем году ИИ для контроля во время проведения ЕГЭ использовался уже в 84 субъектах страны.
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