В Рособрнадзоре ответили на призыв отменить ЕГЭ

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Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев высказал свою позицию по поводу призывов об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в разговоре с РИА Новости.
Он назвал экзамен объективным и отметив отсутствие утечек информации на данный момент.
Глава ведомства подчеркнул, что призывы отменить экзамен появляются с момента его внедрения. Тем не менее, с 2013-2014 годов не зафиксировано ни одной утечки информации, а система контроля за проведением ЕГЭ только укрепляется.
Музаев также отметил, что большинство противников ЕГЭ не предлагают альтернативных решений, а ограничиваются «пустыми утверждениями, что ЕГЭ плох».
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«Мы не получаем замечаний по вопросу объективности проведения экзамена от ни одного эксперта, даже от тех, кто отрицательно относится к ЕГЭ», — подчеркнул Музаев.
Музаев также отметил, что большинство противников ЕГЭ не предлагают альтернативных решений, а ограничиваются «пустыми утверждениями, что ЕГЭ плох».
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Артем Кузьмин