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В Рособрнадзоре ответили на призыв отменить ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев назвал ЕГЭ объективным экзаменом без утечек
25 декабря 2023, 05:30
Фото: iStock/LuckyBusiness

Фото: iStock/LuckyBusiness

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев высказал свою позицию по поводу призывов об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в разговоре с РИА Новости.
Он назвал экзамен объективным и отметив отсутствие утечек информации на данный момент.

«Мы не получаем замечаний по вопросу объективности проведения экзамена от ни одного эксперта, даже от тех, кто отрицательно относится к ЕГЭ», — подчеркнул Музаев.

Глава ведомства подчеркнул, что призывы отменить экзамен появляются с момента его внедрения. Тем не менее, с 2013-2014 годов не зафиксировано ни одной утечки информации, а система контроля за проведением ЕГЭ только укрепляется.

Музаев также отметил, что большинство противников ЕГЭ не предлагают альтернативных решений, а ограничиваются «пустыми утверждениями, что ЕГЭ плох».

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Москвичам рассказали о погоде в канун Нового года
Вильфанд: 31 декабря в Москве ожидается температура до минус 3 градусов
25 декабря 2023, 04:52

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Днем 31 декабря в Москве прогнозируется температура воздуха до минус 3 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
«Ночью на 31 декабря ожидается от минус 1 до минус 6, а в течение дня от 0 до минус 3 градусов», — отметил он.
Ученый отметил, что такая погода присуща для всей Центральной России, за исключением регионов Черноземья, где будет примерно на 2 градуса теплее.

Предыдущие данные от центра погоды «Фобос» указывали, что в новогоднюю ночь в столице ожидался мороз от минус четырех до минус девяти градусов. Большинство математических моделей прогноза указывали на небольшие осадки в виде снега, а температура предполагалась близкой к климатической норме.

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В Госдуме предложили облегчить жизнь автомобилистам
«Коммерсант»: в Госдуме предложили отменить штраф водителям за забытые права
25 декабря 2023, 04:42

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Партия «Новые люди» разработала проект закона об отмене штрафа для водителей, которые забыли дома права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), сообщает «Коммерсант».
В настоящее время отсутствие этих документов у водителей карается административным штрафом в 500 рублей. Кроме того, при отсутствии СТС инспектор ГИБДД имеет право временно отстранить водителя от управления автомобилем и отправить транспортное средство на штрафстоянку.

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков пояснил, что в настоящее время такое наказание считается излишним. Он отметил, что водители могут использовать приложение «Госуслуги.Авто», где хранятся цифровые копии необходимых документов, которые могут быть проверены сотрудниками ГИБДД.

Однако на данный момент в правилах дорожного движения отсутствует упоминание о возможности использования QR-кодов вместо оригинальных документов, и каждый водитель обязан иметь их при себе.

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Юрист рассказал о повышении зарплаты ряду категорий россиян с 1 января
Юрист Виноградов: с 1 января зарплату учителям и медикам повысят на 9,8%
25 декабря 2023, 03:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Индексация заработных плат работников в области образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки начнется с 1 января, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, зарплаты этим категориям российских работников будут увеличены на 9,8 процента. Для остальных государственных служащих повышение в размере 4,5 процента запланировано на 1 октября, пояснил юрист.

Однако Виноградов отметил, что в 2024 году индексация заработной платы для чиновников не будет осуществляться. Зарплата судей, госслужащих, депутатов Госдумы и работников некоторых федеральных органов исполнительной власти будет заморожена до 1 января 2025 года. В то же время эта мера не затронет военных и сотрудников силовых структур.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительных средств для повышения зарплат бюджетников и социальных выплат.

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В Госдуме предложили возмещать ущерб за плохие дороги
Депутат Нилов предложил возмещать ущерб за плохие дороги
25 декабря 2023, 03:07

Фото: iStock/Oksana Akhtanina

Глава комитета по социальной политике Госдумы РФ Ярослав Нилов предложил принять законопроект о возмещении страховщиками компенсации за ущерб от плохих дорог, полученный в результате действия или бездействия органов власти.
«Потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, причинённого в результате незаконных действий госорганов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса», — цитирует RT текст соответствующего законопроекта.

Как подчеркнул сам депутата, автовладельцы ждут такое «коммунальное ОСАГО» уже достаточно давно.

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Юрист Соловьёв назвал наиболее распространённые мошеннические схемы в 2023 году
25 декабря 2023, 01:18

Фото: iStock/Prostock-Studio

Юрист Иван Соловьёв рассказал о самый распространённых способах мошенничества. Об этом пишет RT.
По словам специалиста, мошенники регулярно совершенствуют свои методы, так как старые перестают работать из-за вмешательства служб безопасности и осведомленности граждан об обмане. После того как злоумышленники начинают использовать новую схему, самым удачным временем для них становятся первые 7-10 дней, когда россияне массово попадаются на уловку.

Юрист отметил, что для обмана граждан мошенники чаще всего используют страх людей лишиться средств и желание помочь руководству или полиции. В 2023 году мошенники пытались не только похитить средства со счетов россиян, но также заставить их оформить кредит, продать собственное имущество или испортить чужое, добавил Соловьёв.

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#мошенники
#имущество
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#кредит
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Стало известно о новом требовании к россиянам при выдаче кредита
«Известия»: россиянам начнут выдавать кредит при наличии ИНН с 2025 года
25 декабря 2023, 00:57

Фото: istockphoto/Galeanu Mihai

По словам председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, российские граждане теперь будут запрашивать свой индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) при получении кредита. Это позволит банкам проверять наличие у клиента самозапрета, сообщают «Известия».
Аксаков представил новое требование к россиянам при оформлении кредита, отметив, что закон о самозапрете на получение займов вступит в силу с 2025 года.

Граждане смогут получить средства лишь после предоставления своего ИНН. Реализация этого новшества потребует значительной технологической перестройки систем, включая установление связей между банками и кредитными историями.

«Этому требуется время, но законопроект уже готов к поддержке, и мы планируем принять его в начале 2024 года», — пояснил депутат.
Ранее Центробанк отметил увеличение жалоб россиян на кредиторов, указав на увеличение числа обращений граждан по поводу принудительного предложения дополнительных услуг при получении кредита в России.

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#законопроект
#центробанк
#депутат
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Санта-Клаус пролетел над Москвой
НОРАД: упряжка Санта-Клауса пролетела над Россией, в том числе и над Москвой
24 декабря 2023, 23:47

Фото: iStock/Nastco

Уведомление о путешествии Санта-Клауса над Россией, включая Москву, было опубликовано на сайте Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), которое отслеживает маршрут волшебника.
По маршруту волшебных саней над Россией, Санта пролетает через Курильские острова, города Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья.

Эта упряжка уже пролетела над Австралией, Японией, Китаем, Казахстаном, Индией, а также странами Африки и Ближнего Востока, доставив подарки более чем трём миллиардам людей.
НОРАД отслеживает путь упряжки Санта-Клауса уже вот уже 68 лет.

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На Соборной площади Главного храма ВС РФ открылся фестиваль «Наша зима»
24 декабря 2023, 21:09

Фото: организаторы фестиваля

Сегодня, 24 декабря, на Соборной площади Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил России открылся Зимний фестиваль «Наша зима». Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что утро фестиваля началось с веселого катания всеми желающими на катке, после чего стартовала конкурсная программа, спектакль для детей и выступление фольклорного коллектива. По случаю открытия зимнего фестиваля состоялась торжественная церемония открытия и ледовое шоу.

Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова, Дед Мороз и Снегурочка торжественно зажгли огни на главной ёлке Минобороны на катке, а первое катание открыли профессиональные фигуристы.

Фестиваль «Наша Зима» продлится с 24 декабря 2023 года по 25 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Пушкино и Ивантеевке состоялось торжественное открытие двух ледовых арен. Новые катки с искусственным льдом открылись в день проведения областного мероприятия «Ретропраздник «12 месяцев» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва и при поддержке Министерства благоустройства региона.

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Сын экс-сенатора рассказал об отношениях с порнозвездой Катей Самбукой
18-летний сын экс-сенатора Тюльпанова рассказал о жизни с порнозвездой Самбукой
24 декабря 2023, 20:31

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Сын покойного сенатора из Совета Федерации Владислав Тюльпанов признался, что живет с одной из главных порнозвезд России Катей Самбукой. Об этом сообщает «МК».
Слухи об их отношениях распространялись уже долгое время, однако только сейчас 18-летний Тюльпанов признался, что живет счастливо с 32-летней Катей и ее тремя детьми на протяжении полутора лет. Тюльпанов поделился откровением, что Самбука была девушкой его мечты с восьми лет.

Отношения пары завязались в тот момент, когда Владислав стал знаменитым и отправил порнозвезде сообщение в соцсетях. Тюльпанов также отрицает порно-карьеру Самбуки. Он отметил, что эротическая деятельность девушки не имеет для него никакого значения, так как с такой девушкой он всегда хотел строить отношения и семью.

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