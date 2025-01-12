Глава Российской академии образования поддержала ввод интегральной оценки в школах

Фото: iStock/Zhang Shu
Президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева поддержала идею о вводе интегральной оценки в школах. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил ввести интегральную оценку для выпускников школ. С её помощью удастся учесть знания по всему спектру изучаемых предметов. Чиновник призывает учитывать средний балл наравне с результатами ЕГЭ.
Васильева отметила, что полностью поддерживает эту инициативу, поскольку сама неоднократно заявляла, что итогом обучения в школе должны являться не только результаты ЕГЭ по ряду конкретных предметов, но и оценки по всем дисциплинам.
Также президент РАО подчеркнула, что ребёнку необходим более индивидуальный подход, которого можно добиться, если общество будет больше доверять школе и учителям.
Читайте также:
Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования
В Минобрнауки высказались об ужесточении правил поступления в вуз после колледжа
Минобр Украины хочет отменить обязательное изучение физики, биологии и химии
Васильева отметила, что полностью поддерживает эту инициативу, поскольку сама неоднократно заявляла, что итогом обучения в школе должны являться не только результаты ЕГЭ по ряду конкретных предметов, но и оценки по всем дисциплинам.
Также президент РАО подчеркнула, что ребёнку необходим более индивидуальный подход, которого можно добиться, если общество будет больше доверять школе и учителям.
Читайте также:
Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования
В Минобрнауки высказались об ужесточении правил поступления в вуз после колледжа
Минобр Украины хочет отменить обязательное изучение физики, биологии и химии
Анастасия Чинкова