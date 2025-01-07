Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования

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Российские университеты полностью перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
«К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», — говорится в сообщении, которое передает РИА Новости.Как уточнили в министерстве, переход на новую систему не затронет студентов, которые уже обучаются по действующим программам. Им будет предоставлена возможность завершить образование в рамках тех курсов, на которые они поступали ранее.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что 2025 год станет временем активной работы по внедрению новой модели высшего образования.
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Мария Моисеева