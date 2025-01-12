Минобр Украины хочет отменить обязательное изучение физики, биологии и химии

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Минобразования Украины намерено сделать необязательными изучение физики, биологии и химии в старших классах. Об этом пишет местное издание «Страна.ua», ссылаясь на заявление ведомства.
Отмечается, что помимо указанных необязательными также планируют сделать зарубежную литературу, всемирную историю, гражданское образование и географию. При этом обязательными останутся украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физкультура и «Защита Украины». Такие нововведения хотят внедрить в учебный процесс учеников 10, 11 и 12 классов.
Издание уточняет, что в министерстве образования рассматривают возможность введения профильного образования, что позволит школьникам самостоятельно выбрать профиль обучения: физико-математический, общественно-гуманитарный и языковой.
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