Глава Сбербанка Греф перечислил основные способы обмана россиян мошенниками

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Глава Сбербанка Герман Греф назвал три самых популярных способа, к которым прибегают мошенники, чтобы обмануть россиян. Это взлом аккаунта в соцсетях и просьба одолжить денег якобы от знакомого, просьб о деньгах для дачи взятки после ДТП и звонок якобы от сотрудника ФСБ.
Самый печальный случай, по словам Грефа, это когда мошенники убеждают собеседника совершить преступление, после чего обещают вернуть деньги. Он вспомнил недавние случаи, когда люди в отделении Сбербанка крушили оборудование топором или обливали сотрудников зелёнкой. По его словам, случаев, когда после этого возвращались деньги, не было. А вот эпизодов, когда люди, помимо утраты средств, ещё и садились в тюрьму, было, к сожалению, достаточно, заключил Греф.
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