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Глава Сбербанка Греф перечислил основные способы обмана россиян мошенниками

22 декабря 2023, 13:04
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Глава Сбербанка Герман Греф назвал три самых популярных способа, к которым прибегают мошенники, чтобы обмануть россиян. Это взлом аккаунта в соцсетях и просьба одолжить денег якобы от знакомого, просьб о деньгах для дачи взятки после ДТП и звонок якобы от сотрудника ФСБ.

Казалось бы, все эти способы давно известны, но тем не менее множество россиян по-прежнему попадаются на подобные уловки, сказал Греф в интервью для телеканала «Россия 24». Любая просьба о деньгах или о предоставлении данных для платежей должна настораживать, продолжил финансист. Нужно обязательно самому связаться с собеседником по телефону, ведь не исключено, что от его имени разговор ведут аферисты, а сам он и не подозревает, что вдруг стал остро нуждаться в деньгах.

Самый печальный случай, по словам Грефа, это когда мошенники убеждают собеседника совершить преступление, после чего обещают вернуть деньги. Он вспомнил недавние случаи, когда люди в отделении Сбербанка крушили оборудование топором или обливали сотрудников зелёнкой. По его словам, случаев, когда после этого возвращались деньги, не было. А вот эпизодов, когда люди, помимо утраты средств, ещё и садились в тюрьму, было, к сожалению, достаточно, заключил Греф.

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