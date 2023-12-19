Baza: Мошенники обманули телеканал RT на 45 тысяч долларов

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В полицию поступило заявление от имени телеканала Russia Today (RT) об обмане на 45 тысяч долларов, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, в полицию от имени телеканала обратились адвокаты. Они рассказали, что мошенники общались с представителями RT от имени Азиатско-Тихоокеанским институт развития телерадиовещания (AIBD), с которой телеканал работает. Ежегодно RT платит взнос участника организации, размером в пять тысяч долларов.
Однако, в этом году в Russia Today также решили поучаствовать в мероприятии в качестве спикера, что стоит 20 тысяч долларов. Эта сумма, как и ежегодный платёж, были отправлены на счёт AIBD, но там им сообщили, что платёж в 20 тысяч был отмёнен и уже завтра вернётся на счёт RT. Деньги были отправлены ещё раз.
После того, как со счёта RT ушло 45 тысяч долларов, в AIBD, внезапно, заявили, что никаких денег не получали. Выяснилось, что всё это время представители RT общались с мошенниками.
18 декабря адвокаты телеканала обратились в полицию, заявив о сумме ущерба в 4 миллиона рублей.
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Однако, в этом году в Russia Today также решили поучаствовать в мероприятии в качестве спикера, что стоит 20 тысяч долларов. Эта сумма, как и ежегодный платёж, были отправлены на счёт AIBD, но там им сообщили, что платёж в 20 тысяч был отмёнен и уже завтра вернётся на счёт RT. Деньги были отправлены ещё раз.
18 декабря адвокаты телеканала обратились в полицию, заявив о сумме ущерба в 4 миллиона рублей.
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Евгения Парфентьева