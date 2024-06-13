Глава Щёлкова Булгаков дал поручения по обращениям жителей

Фото: телеграм-канал Андрея Булгакова
Андрей Булгаков вместе с командой разобрал в муниципальном ЦУРе обращения жителей и обсудил актуальные вопросы жизни муниципалитета. Об этом сам глава городского округа Щёлково написал в своём телеграм-канале.
«Не все управляющие компании справляются с содержанием домов и дворов. Одним нужно усиление в выходные дни, другим – больше сотрудников. Такие «косяки», как некошеная трава у детских площадок, ответственные пошли исправлять сразу. Отправил их с совещания косить по 30 адресам во Фряново», – отметил Булгаков.Помимо этого, обсудили подготовку к отопительному сезону и модернизацию систем теплоснабжения. Сейчас управляющие компании вместе с Водоканалом проводят плановые работы на сетях в многоквартирных домах.
«Из выполненных поручений можно выделить следующее: убран мусор в лесополосе Медвежьих озёр; восстановлен люк на Жуковского у д.2; проведён ямочный ремонт на улицах Сиреневая, Космодемьянская и Полевая», – добавил глава.Он также подчеркнул, что на этой неделе продолжится благоустройство дворов в Монине, Фрянове и посёлке Загорянский. 15 июня в ЦДК пройдёт выездная диспансеризация. Начало – в 10 часов. А в субботу в 11:00 в парке «Детский городок» стартует фестиваль «Город танцует в парках».
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