Пять щёлковских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

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Первые результаты ЕГЭ-2024 стали известны в России, среди выпускников школ городского округа Щёлково высший балл получили пять человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сто баллов на ЕГЭ по литературе получили выпускницы школы №16 Элеонора Гармашёва и Виктория Ружинская, выпускница школы №12 имени П.И. Климука Юлия Ермолаева и выпускница школы №12 имени В.П. Чкалова Ольга Волконская. А за ЕГЭ по химии высший балл получила выпускница Щёлковской гимназии №6 София Ходус», — говорится в сообщении.Администрация округа поздравляет девушек с отличными результатами и желает им дальнейших успехов. Кроме того, поздравления, а также благодарность за наставничество адресуются учителям талантливых выпускниц.
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Лев Каштанов