В городском округе Щёлково прошла выездная администрация

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково
Выездная администрация для жителей округа прошла в Щёлково. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
Выездная администрация впервые прошла на открытом воздухе.
Также в рамках встречи обсудили продолжение благоустройства сквера вдоль Пролетарского проспекта и обустройство пешеходной зоны, велодорожек, мест для отдыха.
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«Ко мне обратились Татьяна Геннадьевна с сыном. Иван — мастер спорта по игре в боччу. Есть потребность в закупке новых мячей для игры. Будут до конца июля. Также была просьба кронировать дерево, которое «стучится» в окно.Территория будет обследована. Обустройство тротуара по улице Урожайная — важная тема для местных жителей. Принято решение выехать на место и рассмотреть возможность включения в план», — поделился глава округа Андрей Булгаков.
Также в рамках встречи обсудили продолжение благоустройства сквера вдоль Пролетарского проспекта и обустройство пешеходной зоны, велодорожек, мест для отдыха.
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Мира Полтева