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В городском округе Щёлково прошла выездная администрация

06 июня 2024, 15:37
Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково

Выездная администрация для жителей округа прошла в Щёлково. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
Выездная администрация впервые прошла на открытом воздухе.

«Ко мне обратились Татьяна Геннадьевна с сыном. Иван — мастер спорта по игре в боччу. Есть потребность в закупке новых мячей для игры. Будут до конца июля. Также была просьба кронировать дерево, которое «стучится» в окно.Территория будет обследована. Обустройство тротуара по улице Урожайная — важная тема для местных жителей. Принято решение выехать на место и рассмотреть возможность включения в план», — поделился глава округа Андрей Булгаков.



Также в рамках встречи обсудили продолжение благоустройства сквера вдоль Пролетарского проспекта и обустройство пешеходной зоны, велодорожек, мест для отдыха.

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В Павловском Посаде открылся физкультурный лагерь «Дельфин»
06 июня 2024, 15:59

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Физкультурно-оздоровительный лагерь «Дельфин» начал работать во дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде, первая смена стартовала 3 июня, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ближайший месяц воспитанников «Дельфина» ждёт интересная и насыщенная программа, включающая ежедневные тренировки общей физподгтовки, плавание в бассейне, командные и творческие мероприятия. В программу пребывание в лагере также входит двухразовое питание — завтраки и обеды», — говорится в сообщении.
В первый день смены для ребят провели экскурсию по лагерю, познакомили с вожатыми, а также провели игры на сплочение коллектива. Кроме того, воспитанники вместе оформили отрядные уголки.

В администрации округа ребятами пожелали интересного, полезного и здорового отдыха.

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#лагерь
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Назван неожиданный фактор, привлекающий россиянок в мужчинах
Опрос: Россиянок в мужчинах привлекает грамотная речь
06 июня 2024, 15:45

Фото: iStock/dikushin

Опрос приложения для знакомств Mamba и книжного сервиса «Литрес», запущенный в преддверии Международного дня русского языка, показал, что 96% россиянок привлекает в мужчине грамотная речь
Отмечается, что лишь для меньшинства респонденток такой фактор не играет никакой роли.

«Грамотная речь — это то, что невозможно скрыть, то, что характеризует человека. Женщины больше склонны замечать такие детали, как верная пунктуация и корректное написание слов, в то время как мужчины более терпимы к этому. Но для продолжительных отношений обычно стараешься выбирать партнёра, подходящего тебе по уровню образования и грамотности», — пояснила в беседе с «Известиями» шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

До этого преподаватель кафедры мировой литературы Института Пушкина, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России» Сергей Валюгин отмечал, что сам великий русский поэт Александр Пушкин был сторонником изменений в русском языке.

«Пушкин был на стороне изменений. Он считал, что люди меняются, поэтому и язык тоже должен. Он был на стороне обработки письменного текста, потому что, как правило, в то время говорили свободно, а писали очень «ломано», – прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Валюгин.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Государственный музей-заповедник «Царское Село», где его познакомили с воссозданными залами второго этажа Музея-лицея имени Александра Пушкина и выставкой «Поэт и царь», которая посвящена 225-летию со дня рождения поэта.

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Сбер: Россия мировой лидер по масштабам ущерба от телефонных мошенников
06 июня 2024, 15:45

Фото: istockphoto/ArtemSam

Самые масштабные в мире потери от действий телефонных мошенников несут жители РФ. Об этом рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Эта проблема существует в нашей стране, как, наверное, лидере этого направления… Это мировое лидерство с точки зрения потерь, с точки зрения масштабов бедствия от телефонного мошенничества», – сказал Кузнецов.

По его словам, за последние девять лет подобные звонки от злоумышленников стали огромной отраслью, имеющей миллиардные обороты и исчисляющей миллионы жертв.

По сообщению директора департамента информационной безопасности российского Центробанка Вадима Уварова, за первый квартал текущего года у жителей РФ хотели украсть, примерно, два триллиона рублей. Однако выманить удалось лишь четыре миллиарда.

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В Шатуре назвали выпускников с высокими баллами за ЕГЭ
06 июня 2024, 15:40

Фото: iStock/LuckyBusiness

Шесть выпускников школ городского округа Шатура получили за ЕГЭ по литературе и химии более 90 баллов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«100 баллов за ЕГЭ по литературе получила Наталья Пушкина, по 94 балла за этот экзамен получили Виктория Третьякова и Виктория Налескина. Лучший результат в округе на ЕГЭ по химии — 99 баллов — получила Александра Хаванова и по 93 балла по химии набрали Артём Злобин и Дмитрий Аристархов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по итогам первых трёх ЕГЭ — по литературе, химии и географии — стобалльниками стали 220 выпускников подмосковных школ. Больше всего высших баллов было получено на экзамене по литературе: там 100 баллов получили 166 подмосковных выпускников. На втором месте оказалась химия с 48 стобалльниками, а лучшую оценку по географии получили шесть человек.

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#шатура
#егэ
#экзамены
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Синоптик Позднякова спрогнозировала кратковременные дожди в Москве
06 июня 2024, 14:23

Фото: iStock/Stanislav Sablin

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в пятницу, 7 июня, в Москве ожидаются кратковременные дожди.
Она отметила, что в целом погода начнёт выравниваться.

«В пятницу, погода немножко станет успокаиваться, атмосферное давление подрастёт, мы будем находиться в тыловой части циклона, с которым были связаны вот такие активные процессы. Поэтому мы ждём, что в пятницу у нас ещё местами кратковременный дождь сохранится, в дневные часы также не исключена возможность грозы, температура станет пониже», — прокомментировала в беседе с RT специалист.

А вот Кузбасс ожидает потепление. Так, Кемеровский гидрометцентр сообщил, что уже в пятницу днём в регионе будет потепление до 27°C. Вместе с тем, как передаёт «Сiбдепо», местами всё-таки возможны кратковременные дожди.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в четверг и пятницу в Москве возможны град и гроза.

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#погода
#температура
#атмосферное давление
#москва
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Российские учёные объяснили плюсы глобального потепления
06 июня 2024, 14:10

Фото: iStock/slowmotiongli

Многие российские учёные всё больше опровергают западных коллег в мнении о том, что глобальное потепление уничтожит всё живое на нашей планете.
Так, отечественные исследователи считают, что потепление позитивно повлияет на увеличение поголовья рыбы в Арктике, а климатолог Иван Алтунин считает, что потепление превратит заполярье в цветущий сад.

«При ожидаемом глобальном потеплении в большинстве районов России климат станет очень благоприятным, близким к субтропическому. Потепление за счёт повышения температуры будет происходить в основном зимой. Лето в России останется практически таким же. Наша Арктика превратится в цветущий сад. А сказка про парниковый эффект – не более чем детская страшилка», – заявил в беседе с argumenti.ru учёный.

А учёные физического факультета Новосибирского государственного университета в сотрудничестве с коллегами из Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН разработали новую методику получения наночастиц из кремния и углерода для аккумуляторов техники.

«Наше изобретение может применяться при производстве литийионных аккумуляторов, используемых для питания крупногабаритных электростанций, гибридных и электрических транспортных средств, систем бесперебойного электроснабжения, робототехники и автономных устройств, компьютеров и мобильных телефонов», — прокомментировал в беседе с RT сотрудник отдела прикладной физики физического факультета Новосибирского государственного университета Борис Ездин.

Ранее учёные Всероссийского института животноводства им. Л.К. Эрнста сохранили горбатовскую породу коров, устойчивую к болезням.

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#наука
#ученые
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Российским школьникам предложили новый технологичный вариант сочинений о лете
Глава АИДТ Ветров предложил снимать видео на тему «Как я провёл лето»
06 июня 2024, 13:53

Фото: iStock/Sever ALTIN

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил в качестве альтернативы традиционным сочинениям о проведённом лете разрешить российским школьникам снимать видео «Как я провёл лето».
Он объяснил, что такой формат может открыть для современных детей новые средства творческого выражения.

«Прошу рассмотреть возможность допущения для школьников создания этого классического сочинения в виде небольшого видеоролика «Как я провёл лето», который дети могли бы собирать на протяжении всего своего летнего отдыха», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 40% московских школьников идут учиться в колледжи.

«Во многом экономическое чудо и тот уровень, который есть в Сингапуре, связан с тем, что государство начало заниматься популяризацией среднего образования. Сингапур по качеству общего образования – лидер, вместе с Москвой. 65% школьников Сингапура выбирают вход в профессию через среднее профобразование, в Москве на сегодняшний день – только 40%», – приводит АНГ «Москва» слова Раковой.

Ранее сообщалось, что школьники из Подмосковья провели «Каникулы со Знанием» на выставке «Россия».

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#каникулы
#колледжи
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Ведьма из Ивантеевки частично признала вину
Глава «Империи сильнейших ведьм» Полынь в суде частично признала вину
06 июня 2024, 13:31

Фото: iStock/Zolnierek

Глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь (Елена Суликова – настоящее имя) частично признала в суде свою вину. Об этом сообщает РИА Новости из зала Ивантеевского суда Московской области.
«Я помогаю СВО, частично признаю вину», — заявила, плача, Полынь на заседании.

При этом судья остановила её речь, мотивируя это тем, что сейчас ее признание или непризнание вины не исследуется.

В доме Суликовой 4 июня прошли обыски. Женщину задержали в Ивантеевке. Ее подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

Как поясняет региональный СК, с января 2020 года по декабрь 2023 года женщина продавала запрещённую литературу. Там были призывы нападать на священников православной церкви. Также она публиковала в соцсетях видео, которые унижали верующих.

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#женщина
#видео
#сво
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Пять щёлковских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
06 июня 2024, 13:23

Фото: iStock/Ritthichai

Первые результаты ЕГЭ-2024 стали известны в России, среди выпускников школ городского округа Щёлково высший балл получили пять человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сто баллов на ЕГЭ по литературе получили выпускницы школы №16 Элеонора Гармашёва и Виктория Ружинская, выпускница школы №12 имени П.И. Климука Юлия Ермолаева и выпускница школы №12 имени В.П. Чкалова Ольга Волконская. А за ЕГЭ по химии высший балл получила выпускница Щёлковской гимназии №6 София Ходус», — говорится в сообщении.
Администрация округа поздравляет девушек с отличными результатами и желает им дальнейших успехов. Кроме того, поздравления, а также благодарность за наставничество адресуются учителям талантливых выпускниц.

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#щёлково
#егэ
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