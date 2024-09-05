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С начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию более 7 млн кв. метров жилья

05 сентября 2024, 09:45
Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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С начала ​текущего года в Московской области было введено с эксплуатацию 7,2 миллиона квадратных метров жилой площади.
Из них 1,2 миллиона квадратных метров составляют многоквартирные дома, а 6 миллионов — это объекты индивидуального жилищного строительства. Этот показатель является самым высоким среди всех регионов — 10% от общего ввода жилья в России.

Наибольшее количество квадратных метров было построено в Ленинском городском округе — 312 тысяч квадратных метров, в Балашихе — 147 тысяч квадратных метров, и в Щелкове — 127 тысяч квадратных метров. Также Раменский, Истра и Одинцовский районы входят в число лидеров по вводу индивидуальных домов.



Строительство жилых кварталов в Подмосковье осуществляется в рамках комплексного развития территорий. При планировании проектов особое внимание уделяется инфраструктуре, включая детские сады, школы, поликлиники, парковки и зоны для отдыха.

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#подмосковье
#строительство
#дома
#квартиры
Глава Щёлкова Булгаков дал старт строительству бассейна в Монине
05 сентября 2024, 10:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Строительство бассейна началось в Монине, старт долгожданным работам дал глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков вместе с жителями посёлка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Через год здание будет построено, начнётся благоустройство: парковки, озеленение, лавочки, тротуары и дорожки. Закладывая капсулу, мы с жителями Монино договорились, что открывать объект тоже будем вместе», — написал глава округа в своём Telegram-канале.
Ранее в Монине был бассейн, построенный в 1950 году, он относился к Военно-воздушной академии, и в 2011 году, после закрытия академии, он тоже закрылся и несколько лет не функционировал. В муниципальную собственность бассейн передали только в 2014 году. В это время объект находился в таком плохом состоянии, что его ремонт признали нецелесообразным. Жители неоднократно просили о строительстве нового бассейна, однако сроки несколько раз откладывались. Начать строительство в 2024 году удалось при поддержке губернатора и правительства региона.

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#щёлково
#андрей булгаков
#бассейн
#строительство
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Участниками трудовых отрядов стал более 250 подмосковных подростков
05 сентября 2024, 10:06

Фото: пресс-служба МИСК МО

Трудовые отряды подростков были впервые сформированы этим летом, их членами стали более 250 жителей Подмосковья в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Трудовые отряды подростков — это новое направление РСО (организации «Российские студенческие отряды» — прим ред.) Подмосковья, которое помогает ребятам сделать первые шаги в освоении профессии и построении карьеры. Вместе со своими более опытными товарищами активисты работают в детских лагерях, осваивают специальности официанта, повара, горничной, занимаются сборкой мебели, помогают в теплицах и на железнодорожных вокзалах», — рассказала глава регионального министерства Екатерина Швелидзе.
Отмечается, что подростки из трудотрядов Подмосковья приняли участие в ряде масштабных мероприятий и показали отличные результаты. Например, они одержали победу на Всероссийском профориентационном марафоне «В Первые с РСО» и вошли в топ-5 команд в одном из творческих испытаний на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Труд — крут». Юные представители Подмосковья также принимают участие в патриотических акциях «Поклонимся великим тем годам» и «Снежный десант РСО».

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#миск мо
#труд
#подростки
#екатерина швелидзе
#московская область
#подмосковье
#патриотизм
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Загруженность дорог Подмосковья утром 5 сентября составила шесть баллов
05 сентября 2024, 09:48

Фото: пресс-служба МИСК МО

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро четверга, 5 сентября, оценивается на шесть баллов из десяти возможных, основные заторы наблюдаются при проезде в сторону столицы на пяти федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом при движении в сторону Москвы отмечаются на трассах М-4 «Дон», М-1 «Беларусь», М-9 «Балтия», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ярославское, Щёлковское, Ленинградское, Калужское, Каширское, Боровское, Варшавское, Пятницкое, Носовихинское, Киевское, Минское, Рязанское, Косинское и Дмитровское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксировано около миллиона машин, что совпадает со средними показателями прошлого месяца.

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#трафик движения
#дороги
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Старые сети водопровода и канализации заменят в историческом центре города Клин
05 сентября 2024, 09:47

Фото: пресс-служба администрации г.о Клин

В историческом центре Клина собираются заменить более километра старых сетей водопровода и канализации.
Сети находятся на Советской площади и улице Папивина. Территория вошла в программу «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь планируется создать городской бульвар, общей площадью благоустройства 2,3 гектара. Однако перед тем, как приступать ремонтным работам, необходимо будет навести порядок в подземных коммуникациях Клина.

«Это исторический центр Клина, старый микрорайон. Сети водопровода и канализации здесь кардинально не менялись уже 20 лет. Текущие, поддерживающие работы велись, а капитальных нет. Сейчас - лучший момент для проведения работ. Такие задачи поставила перед нами и подрядчиком Глава округа Алена Дмитриевна Сокольская», - рассказал Эдуард Кядиков, директор ЗАО «Водоканал».

Уже в этом году планируется заменить около одного километра труб диаметром от 160 до 400 миллиметров. В связи со сложным рельефом местности рядом с многофункциональным центром, прокладка новых коммуникаций будет производиться с использованием современных бестраншейных технологий. Это позволит избежать вскрытия больших участков земли и ограничиться лишь двумя отверстиями для бесшовного ввода труб, рассказал Кядиков.

Ранее Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что новый участок благоустройства в Клину станет продолжением уже обустроенной улицы Чайковского. В результате выполнения этих работ планируется увеличить ширину тротуаров на улице Папивина и создать новые зоны отдыха для жителей и туристов региона.

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#подмосковье
#городская среда
#клин
#благоустройство
#трубы
#история
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В Подмосковье усовершенствовали систему экомониторинга
05 сентября 2024, 09:14

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Система экологического мониторинга в Московской области продолжает развиваться, в настоящее время на стационарных постах контроля за качеством воздуха в сутки производят более 115 тысяч анализов концентраций измеряемых веществ, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«На территории Подмосковья действует стационарный 301 пост экомониторинга. Больше всего таких постов в семи округах, где расположено больше всего источников выбросов: это Коломна, Богородский, Одинцовский, Люберцы, Сергиево-Посадский, Раменский и Пушкинский округа. Кроме того, данные о состоянии воздуха поступают с 18 автоматических станций контроля, которые установлены в 13 округах», — говорится в сообщении.
Кроме того, в регионе работают мобильные экологические лаборатории. За неделю они совершают около 20 выездов.

В министерстве также напомнили, что информация с постов экомониторинга доступна жителям Московской области в онлайн-режиме: она размещается на региональном Геопортале.

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#экология
#мониторинг
#проверки
#минэкологии мо
#московская область
#подмосковье
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Москвичка узнала возможного брата обвиняемого в теракте в «Крокусе» в соседе
05 сентября 2024, 08:36

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Жительница Москвы поделилась, что узнала о возможном брате обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Хусейна Хамидова*. Как сообщает РИА Новости, квартира предполагаемого брата располагается на Рязанском проспекте в многоэтажном здании.
По словам женщины, ранее занимавшей пост председателя совета дома, квартиру, где жил брат Хамидова*, постоянно сдавали в аренду. Она отметила, что жильцы часто попадались ей на глаза, но не вызывали особого интереса, поэтому не возникало поводов для знакомства. Последний раз она видела квартирантов в начале июня.

Информация о том, что Хамидов* стал фигурантом дела о теракте в «Крокусе», появилась 29 августа. Известно, что он переехал в Россию из Таджикистана с родителями 12 лет назад и имеет российское гражданство.

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*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#теракт
#россия
#подмосковье
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Видео сгорающего астероида в небе над Филиппинами появилось в сети
Полутораметровый астероид вошел в атмосферу Земли и сгорел над Филиппинами
05 сентября 2024, 00:45

Фото: iStock/MARHARYTA MARKO

Полутораметровый астероид 2024 RW1 вошел минувшим вечером, 4 сентября, в атмосферу Земли и сгорел в небе над Филиппинами. Об этом пишет издание New Scientist. Небесное тело заметили заранее, оно не несло никакой угрозы. Зайдя в атмосферу на скорости 17,6 км/с, оно полностью сгорело.
По словам астронома Владимира Сурдина, астероид заметили накануне утром ученые из обсерватории Маунт-Леммон в США.

Судя по видео, которое астроном прикрепил к сообщению в своем телеграм-канале, сгорание астероида сопровождалось яркой вспышкой, которая на пару мгновений озарила ночное небо, сделав ночь похожей на день.
«Это всего лишь девятый астероид в истории человечества, о приближении которого к Земле мы узнали заранее», — отметил Сурдин.
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Луп Брусничник 5 сентября: какие ужасы таятся в лесу, что запрещено в этот день
Православные вспоминают Луппа Солунского 5 сентября
05 сентября 2024, 00:00

Фото: iStock/PinkBadger

В четверг, 5 сентября 2024 года, верующие вспоминают святого Луппа Солунского, бывшего слугу великомученика Димитрия Солунского. В народе эту дату со временем стали называли Луп Брусничник. Предки знали множество примет, обычаев и верований, которым старались следовать, а также несколько строгих запретов на то, что можно и нельзя делать 5 сентября.
Об особенностях празднования Лупа Брусничника, народных приметах о погоде, именинах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Лупп Солунский: история

Фото: iStock/artplus
Мученик Лупп жил на рубеже III и IV веков и служил верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского, память которого отмечают 26 октября.

Однажды его господина закололи копьями в темнице, а тело его выбросили на съедение зверям. Лупп омочил свою одежду его кровью и взял с его руки перстень. С помощью этой одежды, перстня и имени святого Димитрия Лупп совершал в Солуни множество чудес.

Он разрушил идолов, за что подвергся преследованиям язычников, но был чудесно сохранен Богом. В итоге, святой Лупп сам сдался мучителям и по приказу императора Максимиана Галерия был казнен мечом.

Лупп Брусничник: поверья

Фото: iStock/Studia72
В народе к его имени со временем приросла приставка «Брусничник», так как именно в день памяти Луппа Солунского в лесах поспевала брусника.

В народных представлениях Лупа описывали как сильного мужчину с рыжими волосами, который, по поверьям, 5 сентября ходил по земле и легонько хлопал крестьян по спине. Считалось, что если Луп хлопает женщину, то ей следовало отправиться в лес за ягодами, а если мужчину — ему нужно было идти в поле и заниматься уборкой овса.

Как мы уже отмечали, этот день наши предки называли Лупом Брусничником, так как к этому времени созревала брусника. В деревнях начинали сбор ягод для выпечки пирогов, приготовления варенья, пастилы и компотов. По зрелости брусники судили и о состоянии овса: если ягоды были сладкие и сочные, пора было спешить с жатвой.

Что можно делать 5 сентября

Фото: iStock/margouillatphotos
В день Лупа Брусничника, в отличие от других праздников, существовало не так много особых традиций, которым стоило следовать. Все они так или иначе связаны с поспевшей брусникой и домашними хлопотами.

В первой половине дня предки обычно отправлялись в лес и собирали бруснику. Вечером — готовили из нее различные лакомства — от пирогов до морса.

Считалось, что Луп Брусничник — отличный день для домашних забот, люди занимались уборкой, работали в огороде, стирали и готовили.

Что нельзя делать 5 сентября

Фото: iStock/aga7ta
Особых запретов на Лупа Брусничника известно чуть больше. Особенно часто упоминается поверье о незнакомце в лесу, который может явиться в обличье старика, ищущего своего лукошко.

Загадочному чужаку запрещалось отвечать, смотреть на него или реагировать, предки верили, что под его маской скрывается Леший. Следовало продолжать собирать бруснику, будто бы его и не было.

Также в этот день:
  • запрещали стричь волосы и ногти, чтобы не обрезать нити судьбы;
  • нельзя давать в долг деньги или вещи, лучше помочь своими силами, иначе отдашь свое счастье и удачу;
  • запрещалось жаловаться и сокрушаться, чтобы не накликать еще больше проблем;
  • не разрешалось сплетничать и раскрывать чужие тайны — ваши слова обернутся против вас;
  • опасались острых предметов, так как на Лупа Брусничника велик шанс пораниться.

Народные приметы о погоде 5 сентября

Фото: iStock/mbolina
На Руси верили, что погода на Лупа Брусничника может многое рассказать о будущих днях:
  • журавли в мертвой тишине улетают на юг — жди беды;
  • журавли летят низко — зима будет теплой, высоко — холодной;
  • вечером опустился туман — следующие дни будут теплыми и ясными;
  • солнце и безоблачное небо на Лупа Брусничника — весь сентябрь таким будет;
  • к 5 сентября расцвел горох — осень будет долгой и теплой;
  • нескончаемый гром без дождей — осень будет сухой, а зима морозной.

Именины 5 сентября

​Фото: iStock/IvanMikhaylov
Рожденным на Лупа Брусничника обещали счастливую жизнь и крепкие семьи. Имя для мальчика или девочки 5 сентября, выбирали по именинам. Их сегодня отмечают:
  • Иван;
  • Ефрем;
  • Лупп;
  • Николай;
  • Павел;
  • Раиса;
  • Елизавета;
  • Ираида.

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#память
#люди
#волосы
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Бесплатный интенсив о продвижении в соцсетях проведут для бизнесменов Подмосковья
04 сентября 2024, 22:34

Фото: iStock/Drazen Zigic

Бизнесменов Подмосковья приглашают на бесплатный интенсив «Креативные технологии для бизнеса». Организатором выступит АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Предпринимателям расскажут о цифровой и деловой этике, об искусстве самопрезентации, продвижении в СМИ и социальных сетях, брендинге и многом другом. Серия мастер-классов пройдет с 23 по 27 сентября в Москве.

Зарегистрироваться можно будет с 16 сентября по ссылке. Там же будет публиковаться все актуальная информация о мероприятии.

Начало мастер-классов в 18:00 по адресу: Москва, 12 проезд Марьиной рощи, дом 8, строение 2, лофт 8. Вход свободный. Продолжительность каждого мастер-класса — 3 часа.

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