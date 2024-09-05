С начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию более 7 млн кв. метров жилья

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
С начала текущего года в Московской области было введено с эксплуатацию 7,2 миллиона квадратных метров жилой площади.
Из них 1,2 миллиона квадратных метров составляют многоквартирные дома, а 6 миллионов — это объекты индивидуального жилищного строительства. Этот показатель является самым высоким среди всех регионов — 10% от общего ввода жилья в России.
Наибольшее количество квадратных метров было построено в Ленинском городском округе — 312 тысяч квадратных метров, в Балашихе — 147 тысяч квадратных метров, и в Щелкове — 127 тысяч квадратных метров. Также Раменский, Истра и Одинцовский районы входят в число лидеров по вводу индивидуальных домов.
Строительство жилых кварталов в Подмосковье осуществляется в рамках комплексного развития территорий. При планировании проектов особое внимание уделяется инфраструктуре, включая детские сады, школы, поликлиники, парковки и зоны для отдыха.
Наибольшее количество квадратных метров было построено в Ленинском городском округе — 312 тысяч квадратных метров, в Балашихе — 147 тысяч квадратных метров, и в Щелкове — 127 тысяч квадратных метров. Также Раменский, Истра и Одинцовский районы входят в число лидеров по вводу индивидуальных домов.
Строительство жилых кварталов в Подмосковье осуществляется в рамках комплексного развития территорий. При планировании проектов особое внимание уделяется инфраструктуре, включая детские сады, школы, поликлиники, парковки и зоны для отдыха.
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Дайана Хусинова