В Раменском в этом году благоустроят три общественных пространства и достроят ФОК

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Благоустройство стало одной из тем рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с временно исполняющим полномочия главы Раменском городского округа Эдуардом Малышевым.
Как рассказал врип, этой осенью в муниципалитете после реконструкции откроется площадь Победы. Там появятся амфитеатр, смотровая площадка, композиция «Победа». Будет обновлён мемориал «Вечный огонь».
Также в планах – завершить обустройство Ильинского пруда и детского сквера на ул. Коммунистической. В 12 дворах муниципалитета в этом году провели комплексное благоустройство.
По словам Малышева, в этом году также запланировано завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Махова с бассейном и залом для бадминтона. Готовность объекта сейчас превышает 40%. Ожидается, что ФОК примет первых спортсменов и физкультурников в первом квартале 2025 года.
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Также в планах – завершить обустройство Ильинского пруда и детского сквера на ул. Коммунистической. В 12 дворах муниципалитета в этом году провели комплексное благоустройство.
По словам Малышева, в этом году также запланировано завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Махова с бассейном и залом для бадминтона. Готовность объекта сейчас превышает 40%. Ожидается, что ФОК примет первых спортсменов и физкультурников в первом квартале 2025 года.
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Лора Луганская