Глава Щёлкова Булгаков обсудил актуальные вопросы с жителями Заречного

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Выездной приём провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков в микрорайоне Заречный, в ходе встречи местные жители обсуждали с представителями администрации около 30 вопросов, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«В частности, был поднят вопрос о благоустройстве двух детских площадок и одной площадки для воркаута на Космодемьянской улице. Эти площадки планируется обновить до 15 сентября», — говорится в сообщении.Кроме того, жители попросили оборудовать искусственные дорожные неровности на Талсинской улице, где водители нередко превышают разрешённую скорость. Этот вопрос планируется обсудить с Комиссией по безопасности дорожного движения, ориентировочный срок установки «лежачих полицейских» — до конца сентября.
Глава округа также поручил привести в порядок дворовые территории и фасад одного из многоквартирных домов. В ходе визита Андрей Булгаков также осмотрел строящийся стадион на территории гимназии, где проводилась выездная администрация. На этом стадионе смогут заниматься не только школьники, но и местные жители в свободное от уроков время.
Читайте также:
В деревне Серково снесли полуразрушенную котельную
Глава Щёлкова Булгаков пообещал помочь с расширением предприятия ФЗЭА
Глава Щёлкова Булгаков провёл совещание по актуальным вопросам округа
Лев Каштанов