В деревне Серково снесли полуразрушенную котельную

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Полуразрушенное здание бывшей котельной снесли у дома №1/5 в деревне Серково городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Кирпичное здание котельной общей площадью около 250 квадратных метров находилось рядом с жилой застройкой. Котельная долгое время не использовалась, пришла в заброшенное состояние и начала разрушаться. Местные жители обращались к властям через портал «Добродел» с просьбой снести опасную постройку и привести в порядок территорию. В итоге здание было включено в список на ликвидацию и в начале августа этого года котельную снесли», — рассказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В настоящее время снос завершён, земельный участок очищен от здания и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация округа пока не приняла.
Читайте также:
В подмосковной деревне Назарьево построят фельдшерский здравпункт
В Ногинске на месте снесённого аварийного дома обустроили парковку
В Звенигороде снесли аварийный деревянный дом на шесть квартир
Лев Каштанов