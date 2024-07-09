Глава Щёлкова Булгаков обсудил подготовку городского округа к зиме

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Подготовка муниципалитета к зиме стала главной темой еженедельного оперативного совещания, которое провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. Там продолжают масштабную модернизацию котельных, а также подготовку многоквартирных домов и социальных объектов, сообщили в пресс-службе администрации.
Такой же подход применяется к содержанию территорий. Общая готовность составляет уже 70%. Завершается ремонт и техобслуживание техники, готовятся площадки для её стоянки.
Традиционно разобрали обращения жителей. Особое внимание уделили борьбе с борщевиком. Булгаков напомнил, что сообщить о наличии сорняка можно в чате @bborshevik22. Все заявки будут оперативно отработаны.
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Традиционно разобрали обращения жителей. Особое внимание уделили борьбе с борщевиком. Булгаков напомнил, что сообщить о наличии сорняка можно в чате @bborshevik22. Все заявки будут оперативно отработаны.
«Из выполненных поручений: отсыпали дорогу в деревне Головино; обустроили новую контейнерную площадку на ул. Неделина; провели ямочный ремонт во дворе дома № 17, к. 2 по ул. Комарова; почистили реку Клязьму вблизи Хомутовского моста», – отчитался Булгаков.Глава округа также перечислил планы на неделю. В частности, продолжается благоустройство дворов сразу на нескольких улицах; идёт капремонт дома № 22А по ул. Сиреневой. Также в предстоящие выходные в Щёлково состоится семейный фестиваль «Венок традиций». А в субботу в ЦДК с 10 до 14 часов будет проходить традиционная выездная диспансеризация.
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Лора Луганская