На совещании с главой Щёлкова Булгаковым обсудили медобслуживание

Фото: администрация г. о. Щёлково
Медицинское обслуживание стало главной темой еженедельного совещания, которое провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Например, уже месяц в городском округе работает мобильный ФАП. Передвижной комплекс курсирует по деревням и СНТ в посёлке Фряново. Там можно пройти диспансеризацию и профилактический осмотр. График каждый месяц публикуется в соцсетях и чатах», – говорится в сообщении.Также обсудили работу управляющих компаний. Акцент сейчас делается на содержание домов и дворов, то есть на том, что больше всего волнует жителей. Там, где происходят сбои, ситуацию оперативно исправляют.
Среди выполненных поручений жителей в администрации выделили отсыпку дорог по улицам Радужная и Полевая; ремонт тротуара у дома №10, к.2 в Богородском. Также на маршрут №35 вышли ещё три новых автобуса ЛиАЗ.
Также Булгаков поделился планами на неделю.
«Сейчас активно идёт модернизация дворов. С 6 июля в округе изменится схема движения маршрута №27 «Фряново – Хлепетово». Теперь автобусы будут следовать до больницы в микрорайоне Аксёновское Поле, как просили жители. 6 июля желающие смогут присоединиться к «донорской субботе». Акция пройдёт в 13:00 по адресу: Щёлково, улица Новая Фабрика, 8», – отметили в администрации.Помимо этого, в субботу в ЦДК состоится традиционная выездная диспансеризация в парке. Она пройдёт с 10 до 14 часов.
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