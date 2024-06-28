В Щёлково состоялся межмуниципальный форум «Управдом»

Фото: администрации г. о. Щелково
В Щёлково прошел Третий межмуниципальный форум «Управдом», собравший представителей шести округов Подмосковья для обсуждения актуальных вопросов жилищно-коммунального хозяйства.
Основная цель мероприятия заключалась в улучшении взаимодействия между муниципальными властями, управляющими компаниями и жителями для эффективного решения проблем, связанных с коммунальными услугами и благоустройством. В форуме приняли участие представители Правительства Московской области, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, администраций муниципалитетов, а также общественные деятели и активисты.
Форум «Управдом» в Подмосковье проводится с 2014 года и стал важной платформой для обмена опытом и выработки конструктивных решений по улучшению системы предоставления услуг ЖКХ. Участники форума делились успешными практиками взаимодействия с жителями и представляли предложения по совершенствованию работы с управляющими компаниями, а также задавали вопросы представителям профильных ведомств и организаций.
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«В каждом муниципалитете Московской области есть множество успешных практик благоустройства, реализованных с участием населения. Для муниципального сообщества страны опыт Подмосковья очень ценен, и ВАРМСУ готова помогать в его тиражировании», — отметила Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.
Форум «Управдом» в Подмосковье проводится с 2014 года и стал важной платформой для обмена опытом и выработки конструктивных решений по улучшению системы предоставления услуг ЖКХ. Участники форума делились успешными практиками взаимодействия с жителями и представляли предложения по совершенствованию работы с управляющими компаниями, а также задавали вопросы представителям профильных ведомств и организаций.
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Артем Кузьмин