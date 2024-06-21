В Щёлкове вышли на линии 26 новых автобусов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
На пять маршрутов в городском округе Щёлково вышли 26 новых автобусов: 21 из них марки ЛиАЗ и пять марки YUTONG, все они рассчитаны на 53 посадочных места, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новые автобусы вышли на маршруты №№7, 335, 349, 361 и 371. Машины оборудованы системами климат-контроля и видеонаблюдения, а также электронными автоинформаторами. Высота спинки на сиденьях регулируется», — отмечается в сообщении.Ещё одно улучшение транспортного обслуживания жителей округа касается изменения автобусного маршрута №27. Глава округа Андрей Булгаков сообщил, что по просьбам населения этот маршрут планируют продлить до больницы в деревне Аксёново.
Ранее сообщалось, что в Московской области началось тестирование автобуса среднего класса SAZ LE60, произведённого на Самаркандском автозаводе SamAuto.
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