В Щёлкове вышли на линии 26 новых автобусов

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас ликвидировали последствия непогоды в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.

В четверг, 20 июня, спасатели и пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали последствия сильного ветра в разных городских округах Московской области: Волоколамском, Домодедове, Егорьевске, Коломне, Можайском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Солнечногорске и Ступине.





В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило множество сообщений о поваленных деревьях. Зелёные насаждения рухнули на проезжую часть и частные участки домовладений, перекрыв дороги и улицы.





«Специалисты Московской областной противопожарно-спасательной службы работали в разных уголках Подмосковья. В городских округах Егорьевск и Можайск деревья упали на проезжую часть, из-за чего автомобилисты не могли проехать дальше. В округе Домодедово и Солнечногорске под завалом из зелёных веток и крупных стволов оказались частные участки домовладений. А в округе Коломна под удар попала детская площадка, но, к счастью, в этот момент на ней никого не было», — поделился заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.





Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы с помощью бензопил распиливали деревья и убирали тяжёлые ветки и брёвна, восстанавливая привычное движение и порядок на улицах.