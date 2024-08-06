Щёлково вошло в топ-5 в Подмосковье по обеспеченности кадрами в школах

Фото: пресс-служба г. о. Щёлково
Щёлково попало в пятёрку лучших муниципалитетов Московской области по обеспеченности кадрами в школах. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Булгаков на еженедельном совещании со своей командой, сообщили в пресс-службе администрации.
«Меньше месяца остаётся до старта нового учебного года. Разобрали готовность образовательных учреждений к встрече учеников. Самое важное: по обеспеченности кадрами Щёлково – в пятёрке лучших в Подмосковье. Решена проблема с учётом книг и учебников в библиотеках. Раньше всё делалось вручную, теперь школы подключены к системе «Книгозаказ», и наличие материалов полностью видно», – отметил Булгаков.Он добавил, что к 1 сентября будет открыт новый корпус школы №19 в Медвежьих Озёрах. После капремонта заработают школы №13 и №3. В сентябре за парты сядут более 30 тыс. учеников.
Также на совещании обсудили хозяйственные вопросы.
«В первую очередь, нас волнует качество содержания дворов, дорог и общественных пространств. Для полноты картины ввели интегральный рейтинг управляющих компаний, где отчётливо видно, точечный ли сбой у УК или игнорирование командной работы на результат. Помогает понять, с кем нам и, главное, жителям по пути», – сказал глава городского округа.По словам Булгакова, среди планов на неделю – проверка хода капремонта и строительства школ; программа мероприятий в Щёлковском парке и работа передвижного ФАПа во Фряново в августе.
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Лора Луганская