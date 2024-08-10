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Глава Щёлкова Булгаков встретился с семьёй бойца СВО и подарил его дочери щенка

10 августа 2024, 15:45
Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с семьёй бойца СВО и подарил его младшей дочери щенка на день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации подмосковного округа.
«Спустя месяц снова встретились с семьёй нашего военнослужащего — Калашниковыми. Повод отличный: в день рождения младшей дочки Арины исполнил её мечту — подарил щенка корги. Счастью ребёнка нет предела», – написал Булгаков в своём Telegram-канале.
Глава региона договорился с девочкой, что, когда щенок подрастёт, они запишутся в «Корги-отряд», чтобы помогать людям.



Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Булгаков рассказал, что за этот месяц старший сын военнослужащего Кирилл поступил на бюджет в Щёлковский колледж по направлению сетевое системное администрирование. А дочь Арина в этом году пойдёт учиться в новый корпус Медвежье Озёрской школы №19, который будет торжественно открыт 2 сентября.

Также был проработан вопрос повышения квалификации супруги бойца Нины Борисовны. После возвращения мужа из зоны СВО, она устроится старшей сестрой в больницу в Щёлкове. Булгаков подчеркнул, что женщина работает в сфере здравоохранения уже более 20 лет.

Булгаков напомнил, что главу семейства Калашниковых мобилизовали два года назад. С первого дня отъезда отца в зону СВО семья находится под патронажем администрации округа Щёлково.

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#собака
Власти сообщили о текущей обстановке в Курске
Градоначальник Курска Куцак: поток прибывающих в ПВР людей увеличивается
10 августа 2024, 15:28

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

На данный момент ситуация в Курске является стабильной, а количество прибывающих в пункты временного размещения увеличивается, сообщил в Telegram-канале градоначальник Игорь Куцак. Чиновник отметил, что безопасность граждан обеспечивают полиция совместно с добровольной народной дружиной «РеZерв». Службы ведут усиленную работу.
«С каждым днем поток прибывающих в ПВР растет», — говорится в публикации.

Ранее в российском оборонном ведомстве докладывали, что боевики ВСУ за все время атаки под Курском потеряли бронетехнику в количестве 140 единиц и до 1120 единиц живой силы. Атака началась утром, 6 августа.

До этого сообщалось, что из Суджанского района Курской области за три дня волонтеры вывезли более 100 человек.

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#россия
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#сво
#новости
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Воробьёв посетил пункт временного размещения в лагере «Звонкие Голоса» в Клину
10 августа 2024, 14:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щеголевым посетил лагерь «Звонкие Голоса» в Клину. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время на базе лагеря организован один из пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуированных жителей Курской области.

Как сообщил Воробьёв, за последние два дня здесь приняли 131 человека, из которых 101 – дети.

В Подмосковье действуют четыре ПВР, которые приняли уже 424 человека. В лагере «Родник» в Пушкино разместили 156 человек, включая 140 детей. В Клину пункт приёма эвакуированных также организовали в лагере «Горизонт», куда поступили уже 89 человек, в том числе 82 ребёнка.

Также ПВР развернули в Егорьевского Добром доме, где разместили 48 инвалидов в возрасте от 18 до 70 лет.

Кроме того, была запущена горячая линия для пострадавших из Курской области и их родственников. Для звонков из Подмосковья необходимо набрать 122 (6, далее 1). Из других регионов – 7 (800) 550-50-30.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#курская область
#горячая линия
#лагеря
#помощь
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В Курской области усилили контроль радиационных и химических рисков
ФМБА в Курской области усилило контроль радиационных и биологических рисков
10 августа 2024, 14:36

Фото: iStock/Professor25

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России усилило мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что в настоящее время агентство выполняет целый спектр различных работ в этом регионе. В их задачи входят как оказание медицинской помощи пострадавшим, так и проведение радиационных, химических и биологических исследований.

Результаты первого проведённого исследования показывают, что в воздухе нет опасных веществ, а уровень гамма-излучения находится в пределах допустимой нормы.

Ранее сообщалось, что Курская АЭС работает в штатном режиме, также продолжается строительство АЭС-2.

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#курская область
#исследование
#аэс
#опасность
#россия
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Белгородские полицейские получили ориентировку на диверсантов под видом священников
Baza: полицию Белгородской области уведомили о диверсантах под видом священников
10 августа 2024, 13:29

Фото: iStock/Dzurag

Полицейские Белгородской области получили ориентировку на украинскую диверсионную группу, маскирующуюся под священников. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что сотрудники всех районов области получили ориентировку, в которой указано, что диверсанты могут представляться священнослужителями.

По данным канала, утром 10 августа в сети распространилось видео, на котором бойцы ВСУ стоят около здания Порозовского сельского клуба в населённом пункте Пороз под Белгородом. Военкоры сообщили, что ролик был снят исключительно ради пиара.

По словам военкора Юрия Котенка, диверсионная группа заехала в село на территории России, сняла ролик от имени целого батальона ВСУ и быстро уехала обратно.

Власти российского региона не подтверждали захода украинских войск в Белгородскую область.

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#полиция
#белгородская область
#диверсанты
#священник
#опасность
#предупреждение
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В Химках отремонтируют более 50 подъездов в этом месяце
10 августа 2024, 13:25

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Более 50 подъездов отремонтируют в Химках в августе, сообщили в пресс-службе городского округа. Будут покрашены стены, заменена плитка и светильники. Кроме того, модернизации подлежат инженерные системы.
«В подъездах домов обновят козырьки, поручни и стены, заменят металлические двери, а также установят новые домофоны. Работы выполнят под руководством жителей и депутатского корпуса», — сказал замглавы округа Денис Юрков.

График ремонта обсудили в рамках совещания с главой городского округа Дмитрием Волошиным. На данный момент ремонт завершен в 29 подъездах, всего обновят 93 подъезда. Модернизация затронет больше 20 многоквартирных домов. Работы закончат до начала сентября.

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В Жуковском состоялся Совет директоров предприятий города
10 августа 2024, 13:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

В Жуковском в субботу состоялся Совет директоров предприятий города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Заседание проводили глава округа Борис Аубакиров и научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Сергей Чернышёв. Также в мероприятии приняли участие замминистра образования Московской области Сергей Куколев, депутат Госдумы Роман Терюшков и депутат Мособлдумы Игорь Коханый.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Главной темой обсуждения был вопрос о развитии системы среднего специального образования и подготовки кадров на базе колледжей и техникумов Жуковского.

Кроме того, в рамках заседания были представлены новые члены Совета директоров. Также от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова была вручена грамота «За активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку специальной военной операции» гендиректору ЛИИ им. М.М. Громова Евгению Пушкарскому и благодарность Мособлдумы и нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник торговли Московской области» гендиректору компании «Векпром» Вадиму Фролову.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Помимо прочего, на заседании затронули тему празднования предстоящего Дня города. Мероприятия состоятся 24 и 25 августа. Более подробная информация о местах проведения и содержании праздничных мероприятий будет в скором времени представлена в социальных сетях Аубакирова и администрации города, а также на её официальном сайте.

Отмечается, что заседание проходило в школе микрорайона №5, которая готовится к открытию 1 сентября. Членам Совета директоров показали помещения нового учебного заведения и представили уровень готовности объекта к сдаче. Здание площадью около 17 тысяч кв. м. состоит из четырёх этажей, в нём предусмотрены учебные классы, помещения для групп продленного дня, два спортивных зала, актовый зал, библиотечно-информационный центр и столовая с пищеблоком.

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#цаги
#роман терюшков
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В Подмосковье запустили горячую линию для пострадавших под Курском
10 августа 2024, 11:52

Фото: istockphoto/Kunakorn Rassadornyindee

Круглосуточная горячая линия для пострадавших из Курской области и их родственников работает в Подмосковье. В пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщили, что позвонить на горячую линию можно по номеру 122, затем нажать 6 и далее 1. Если звонок не из МО, нужно воспользоваться номером 8(800)550-50-30.
Операторы проконсультируют по вопросам получения единовременной выплаты в 10 тысяч рублей, окажут помощь в поиске близких и дадут другие важные сведения. Кроме того, можно получить психологическую помощь и контактные номера Курска.

Власти оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в результате нападения боевиков ВСУ на Курскую область.

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#россия
#новости
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#подмосковье
#курская область
#война
#сво
#горячая линия
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Росатом рассказал о работе Курской АЭС
Росатом сообщил о штатной работе Курской АЭС
10 августа 2024, 11:10

Фото: iStock/Vital Hil

Курская АЭС после временного сокращения количества персонала на строительной площадке АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме. Об этом корпорация Росатом написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время на станции работают энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 находятся в режиме эксплуатации без генерации.

Специалисты, оставшиеся на стройплощадке АЭС-2, продолжают работу по ранее установленному графику. Системы, обеспечивающие ход строительства энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ, также работают в штатном режиме, подчеркнули в Росатоме.

Напомним, что накануне в Курской области был введён режим ЧС федерального характера. Данный режим позволяет привлекать в регион силы и средства со всей страны, а также получать финансирование из федерального бюджета на выплаты жителям.

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#курская область
#аэс
#строительство
#всу
#работа
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Береговая служба США обнаружила российское судно около Алеутских островов
10 августа 2024, 10:01

Фото: iStock/JerryGrugin

Российский корабль был обнаружен вблизи Алеутских островов на Аляске. Об этом сообщается на сайте Береговой охраны США.
Отмечается, что в ходе патрулирования 5 августа служба обнаружила в 30 морских милях к юго-востоку от пролива Амукта в Аляске российское судно. Оно проходило в открытых международных водах, однако внутри исключительной экономической зоны США.

После обнаружения судно Береговой охраны не стало выходить на связь с российским кораблём, но проследовало за ним.

Ранее, в начале июля, американская Береговая охрана также сообщила об обнаружении китайских военных кораблей у берегов Аляски. Они также находились в международных водах, но внутри исключительной экономической зоны США.

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#сша
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#корабль
#граница
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