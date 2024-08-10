Глава Щёлкова Булгаков встретился с семьёй бойца СВО и подарил его дочери щенка

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с семьёй бойца СВО и подарил его младшей дочери щенка на день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации подмосковного округа.
«Спустя месяц снова встретились с семьёй нашего военнослужащего — Калашниковыми. Повод отличный: в день рождения младшей дочки Арины исполнил её мечту — подарил щенка корги. Счастью ребёнка нет предела», – написал Булгаков в своём Telegram-канале.Глава региона договорился с девочкой, что, когда щенок подрастёт, они запишутся в «Корги-отряд», чтобы помогать людям.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Булгаков рассказал, что за этот месяц старший сын военнослужащего Кирилл поступил на бюджет в Щёлковский колледж по направлению сетевое системное администрирование. А дочь Арина в этом году пойдёт учиться в новый корпус Медвежье Озёрской школы №19, который будет торжественно открыт 2 сентября.
Также был проработан вопрос повышения квалификации супруги бойца Нины Борисовны. После возвращения мужа из зоны СВО, она устроится старшей сестрой в больницу в Щёлкове. Булгаков подчеркнул, что женщина работает в сфере здравоохранения уже более 20 лет.
Булгаков напомнил, что главу семейства Калашниковых мобилизовали два года назад. С первого дня отъезда отца в зону СВО семья находится под патронажем администрации округа Щёлково.
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Анастасия Чинкова