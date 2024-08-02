Глава Щёлкова Булгаков проверил ход капитального ремонта детсада №25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Детский сад №25 «Малыш», расположенный на Парковой улице в Щёлкове, капитально ремонтируют, в настоящее время строительная готовность объекта составляет около 65%, ход работ проверил глава городского округа Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что в процессе ремонта выяснилось, что необходимо поменять перекрытия между этажами, из-за этого график выполнения работ сместился.
В настоящее время в здании детсада монтируют отопление и другие инженерные сети, устанавливают окна и завершают кровельные и фасадные работы. Кроме того, обустраиваются ранее отсутствующие пожарные выходы со второго этажа.
С 10 августа подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории.
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«Сейчас увеличиваем количество рабочих — на объекте уже 57 человек, в ближайшие дни планируем 70», — сказал Андрей Булгаков.
В настоящее время в здании детсада монтируют отопление и другие инженерные сети, устанавливают окна и завершают кровельные и фасадные работы. Кроме того, обустраиваются ранее отсутствующие пожарные выходы со второго этажа.
С 10 августа подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории.
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Лев Каштанов